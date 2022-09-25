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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في ذكرى وفاته.. معلومات صادمة عن مرض خالد صالح

خالد صالح
خالد صالح

اليوم هو الذكرى الثامنة لوفاة الممثل خالد صالح، فتوفى الفنان خالد صالح آثر أزمة قلبية حادة في عام  2014.

مرض خالد صالح

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، يشير مصطلح "أمراض القلب" إلى عدة أنواع من أمراض القلب. 

أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا في الولايات المتحدة هو مرض الشريان التاجي (CAD) ، والذي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير من خلال تغييرات نمط الحياة ، وفي بعض الحالات ، الأدوية.

 

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مخاطر أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، كما إنها حالة طبية تحدث عندما يكون ضغط الدم في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى مرتفعًا جدًا. 

ويمكن أن يؤثر الضغط المرتفع ، إذا لم يتم التحكم فيه ، على قلبك وأعضاء رئيسية أخرى في جسمك ، بما في ذلك الكلى والدماغ.

غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه لا تظهر عليه أعراض في العادة، الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم، يمكنك خفض ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة أو باستخدام الأدوية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية. .

مستويات الكوليسترول غير الصحية في الدم ، الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون يصنعها الكبد أو توجد في بعض الأطعمة، ينتج الكبد ما يكفي لاحتياجات جسمك ، لكننا غالبًا ما نحصل على المزيد من الكوليسترول من الأطعمة التي نتناولها.

إذا تناولنا المزيد من الكوليسترول أكثر مما يمكن أن يستخدمه الجسم ، يمكن أن يتراكم الكوليسترول الإضافي في جدران الشرايين ، بما في ذلك شرايين القلب، هذا يؤدي إلى تضيق الشرايين ويمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم .

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