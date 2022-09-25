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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تسكين الطلاب بمدن جامعة قناة السويس .. 30 الجاري

صدى البلد

أعلنت جامعة قناة السويس فى بيانها الصادر حول موعد التسكين لطلاب المدن الجامعية والذى أشار خلاله  الدكتور ناصر مندور إلى جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب للعام الدراسى  الجديد " ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣" بدء من ٣٠ سبتمبر الجارى وعلى مراحل تمتد لثلاث أيام متواصله  وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا ، حرصاً  على سلامة الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية .

 

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فى سياق متصل قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يرافقه هشام عامر مدير عام المدن الجامعية، بجولة تفقدية للمدينة الجامعية للطلاب ؛ للتأكُد من مدى جاهزيتها لإستقبال الطلاب المستجدين والقدامى، ومتابعة  أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق، ومدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب .

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وخلال جولته تفقد  " عبد النعيم "  غرف الإقامة ومتابعة تطبيق خدمات السلامة العامة والكفاءة الإنشائية للمباني، إلى جانب التأكد من عمل إنذارات الحريق، وكشافات الطوارئ والصيانة لدورات المياه والمطابخ، وانتهاء أعمال الصيانة والدهانات والتجديد للأثاث بجميع المباني.

 وأستطرد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه سيتم عقد لقاءات ترحيب وتعارف للطلاب المستجدين والقدامى بالمدن الجامعية  بهدف كسر حاجز الاغتراب بين الطلاب ونشر التعاون والروح الأسرية داخل المدن وضمان سرعة اندماجهم بالعملية التعليمية.

جامعة قناة السويس الاسماعيلية العملية التعليمية المدن الجامعية قناة السويس

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