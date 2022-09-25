خانة الأعضاء البشرية وسن جديد لاستخراجها.. تعديلات منتظرة على بطاقة الرقم القومي

تعديلات تشريعية مقترحة على بطاقة الرقم القومي من المنتظر النظر في شأنها خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب الذي، المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس للانعقاد العادي، إعمالًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر.

وترتبط التعديلات التشريعية المقترحة على بطاقة الرقم القومي، أولها ما يتعلق موعد استخراجها، والذي كانت قد أعلنت الحكومة عن تفاصيله في وقتٍ سابق، والآخر فيما يتعلق بمقترح أعلن عنه مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية حول إضافة خانة جديدة تتعلق بـ التبرع بالأعضاء البشرية.

تعديل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية

في وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على إجراء تعديل تشريعي على قانون الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

يشار إلى أن قانون الأحوال المدنية، قد وضع عقوبات للتخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي، حيث المادة 68 من القانون على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار بطاقة الرقم القومي، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وفي حال خد أي تغيير على يطاقة الرقم القومي يجب عليه الإخطار خلال 30 يومًا، وفي حال فقدها أو تلفها يتقدم بطلب خلال 15 يومًا للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 54 من قانون الأحوال المدنية.

كما نص قانون الأحوال المدنية، على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

فيما استثنى قانون الأحوال المدنية تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى على الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.

خانة للتبرع بالأعضاء بالبطاقة الشخصية

فيما جاء المقترح الآخر بإضافة خانة بالبطاقة الشخصية خاصة بـ التبرع بالأعضاء البشرية، والذي كشف تفاصيله مستشار الرئيس السيسي، الدكتور محمد عوض تاج الدين، والذي صرح بأنه تحدث مع الرئيس عن إمكانية إضافة خانة في بطاقة الرقم القومي للمواطنين الراغبين في التبرع بالأعضاء.

ووفقًا لما صرح به الدكتور محمد عوض تاج الدين، فقد جاءت توجيهات الرئيس بدراسة تطبيق إضافة اختيار التبرع بالأعضاء البشرية في بطاقة الرقم القومي، وهو أمر يلزمه تعديل تشريعي.

شروط التبرع بالأعضاء البشرية

في سياق متصل، فقد جاءت شروط التبرع بالأعضاء البشرية وفقًا لقانون زرع الأعضاء البشرية، كالتالي:

1- عدم وقوع المتبرع تحت ضغط، وأنّ يكون كامل الأهلية.

2- ألا يزيد عمر المتبرع عن 50 عاما.

3- أن تجرى عملية نقل الأعضاء في منشأة طبية مرخصة.

4- يتم عمل تشخيصات طبية دقيقة للشخص المتبرع تؤكد عدم تعرضه لأي مشكلات صحية حال خسارة جسمه.

محظورات عند التبرع بالأعضاء البشرية

1-حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا شرط مرور 3 سنوات

3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين

4- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.