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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كل ما تريد معرفته عن درجات أعمال السنة لطلاب المدارس بالعام الجديد

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن آلية تطبيق درجات أعمال السنة للطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023

وقد نص قرار وزير التربية والتعليم الذي حسم آلية توزيع درجات أعمال السنة للطلاب في العام الدراسي الجديد في:

  • تطبق درجات أعمال السنة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي 
  • تقسم درجات أعمال السنة كالتالي :

- 5% من الدرجات على للسلوك

- 5% من الدرجات على المواظبة

- 10% من الدرجات على اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر. 

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 .

حيث أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قرارات تنص على الحفاظ على نظافة المدارس من الداخل والخارج، والتوسع في المساحات الخضراء، والتأكيد على صيانة المعامل، والورش، وكافة التجهيزات، والمعدات الفنية، والتأكد من صلاحيتها للعمل لتدريب الطلاب عليها، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب. 

وبالنسبة لإجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، بالإضافة إلى التأكيد على غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية، وكذا التأكيد على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها، والالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب.

كما قررت وزارة التربية والتعليم ، إلزام الطلاب بإرتداء الزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، فضلًا عن متابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصـة (الدولية) بالرسوم الدراسية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، وكذا متابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم أعمال السنة درجات أعمال السنة

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