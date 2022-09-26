نسبة الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا تتجاوز 77٪ في دونيتسك و76٪ في لوهانسك

أعلنت اللجان الانتخابية في شرق وجنوب أوكرانيا أن نسبة التصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا خلال اليوم الثالث تجاوزت 77٪ في دونيتسك، و76٪ في لوهانسك.



وأضافت اللجان الانتخابية – في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء أمس الأحد – أن نسبة التصويت في زابوريجيا بلغت 51.55٪، بينما بلغت 48.9% في خيرسون.



كانت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك (شرق أوكرانيا) ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون (جنوب أوكرانيا) إلى روسيا قد بدأ في الـ23 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

