رئيس الإسماعيلي يكشف عن سبب تخوفه قبل التعاقد مع جاريدو

تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق، مشيرا إلى أنه مدرب يملك إمكانيات رائعة.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحفظت على التعاقد مع جاريدو في البداية بسبب عدم استمراره في اي نادي لأكثر من عام".

وتولى الأسباني خوان جاريدو مهمة الإدارة الفنية للإسماعيلي رسميًا مساء الأربعاء الماضي لاستكمال فترة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.

ويتطلع الأسباني خوان جاريدو مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع قائد الفريق عمر الوحش، من أجل عرض برنامجه اليومي عليه، بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة.

ويواصل فريق الإسماعيلي تدريباته تحت قيادة جاريدو المدير الفني استعدادا للموسم الجديد.