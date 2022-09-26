عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الإسماعيلي يكشف عن سبب تخوفه قبل التعاقد مع جاريدو

جاريدو
جاريدو

تحدث يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، عن التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق، مشيرا إلى أنه مدرب يملك إمكانيات رائعة.

وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تحفظت على التعاقد مع جاريدو في البداية بسبب عدم استمراره في اي نادي لأكثر من عام".

وتولى الأسباني خوان جاريدو  مهمة الإدارة الفنية للإسماعيلي رسميًا مساء الأربعاء الماضي لاستكمال فترة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.

ويتطلع  الأسباني خوان جاريدو مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع قائد الفريق عمر الوحش، من أجل عرض برنامجه اليومي عليه، بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة.

ويواصل فريق الإسماعيلي تدريباته تحت قيادة جاريدو المدير الفني استعدادا للموسم الجديد.

 

جاريدو يحيي الكومي النادي الاسماعيلي رئيس النادي الاسماعيلي الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه زيادة التموين.. الحق قدم عشان تنزلك مع شهر 10

ارتفاع عنيف لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

سقط أرضاً .. وعكة صحية مفاجئة لـ فيريرا أثناء مباراة الزمالك وبطل تشاد|شاهد

هبوط حاد.. أسعار الذهب تقترب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف عالميا

2 من البرازيل و واحد من سويسرا .. الاهلى يستعد لحسم صفقة ثقيلة | تعرف على أسمائهم

لماذا أمر النبي بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟.. انتبه

سامحوني وادعولي.. شاب ينهي حياته من أعلى كوبرى دمياط العلوى

لماذا حذر الرسول من النوم بعد الفجر؟.. 8 أسباب تجعلك تجلس إلى الشروق

ترشيحاتنا

دارت تصطدم بديمورفوس.. ماذا ينتظر الأرض اليوم..ناسا توثق مهمة دفاع تاريخية؟

بكام النهاردة| مفاجأة في أسعار الدولار اليوم 26 سبتمبر

يحاصر التوترات.. ما هو دور شيكابالا داخل غرفة خلع ملابس الزمالك؟

تعزيز قدرات التصنيع المحلي.. الرؤية المستقبلية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا

رئيس الإسماعيلي يكشف عن سبب تخوفه قبل التعاقد مع جاريدو

الأرخص بـ 12 ألف.. أفضل هواتف أندرويد للألعاب في عام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البان كيك.. وصفة سريعة

كارثة بالأسواق.. نوع من اللانش بوكس يسبب العقم والسرطان للأطفال

تصيب الطفل بأمراض فيروسية.. هاني الناظر يحذر من كوارث صحية تقوم بها الأمهات

يتجاهلها الكثير منا.. 6 علامات شائعة لتليّف الكبد

فيديو

أزمة قيد سيف الجزيري تطل برأسها في الزمالك.. ما علاقة حسين لبيب؟|فيديوجراف

طعمه احلي.. شاهد أمينة شلباية تثير الجدل بتناول الكشري في الكيس

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

بعد ظهورها بالدبلة.. هل تعلن ياسمين صبري عودتها لـ أحمد أبو هشيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ