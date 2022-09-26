إلحقونا الناس بتموت.. تفاصيل 24 ساعة رعب داخل مستشفى سوهاج بعد انقطاع الكهرباء

دب الرعب إلى صدور مرضى ومُصابي حوادث محافظة سوهاج المُختلفة، عقب إنقطاع التيار الكهربائي بإحدى مباني مستشفى سوهاج العام، وإنخفاضه بالمباني الأخرى؛ إثر مواجهة المستشفى العام لعُطل في محولات الكهرباء.

ساد الخوف بين الجميع، وثارت الأهالي وأخذت تُردد الكثير من الأسئلة الهامة:" إيه اللي بيحصل ده ما حد يقولنا فيه إيه.. إزاي الكهرباء تقطع عن مستشفى زي كده فين حقوق المرضى.. الناس هتموت من الحر واللي ع جهاز من الأجهزة هتطلع جنازته كمان شويه لو الكهرباء مجتش".

هكذا كان لسان حال المواطنين وأهالي المرضى والمُصابين بمستشفى سوهاج العام دائرة قسم أول سوهاج؛ ولذلك تم نقل 25 مريضًا من المستشفى إلى مستشفتي سوهاج الجامعي واليوم الواحد؛ حتى إصلاح العُطل، الذي مازال قائمًا منذ 24 ساعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد شهدت مستشفى سوهاج العام انخفاضا ملحوظا في التيار الكهربائي؛ نتيجة عُطل في محولات الكهرباء داخل المستشفى؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض مباني المستشفى، دائرة قسم أول سوهاج، وعلى الفور تم تحويل 25 مريضًا إلى مستشفي سوهاج الجامعي واليوم الواحد.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، مفادها انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مباني المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين انخفاض التيار الكهربائي؛ نتيجة عُطل بمحولات الكهرباء في مستشفى سوهاج العام؛ ما نتج عنه انقطاع الكهرباء عن بعض مباني المستشفى، وتم نقل بعض المرضى إلى مستشفيات سوهاج المختلفة؛ حتى حل المشكلة.

وجارٍ فحص محولات الكهرباء وإصلاح العُطل.