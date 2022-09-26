عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج يواصل تصدر التصنيف العالمي للإسكواش

صدى البلد

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، اليوم الاثنين، التصنيف الجديد للاعبين عقب نهاية بطولة مصر الدولية، عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

 

وشهد التصنيف حفاظ علي فرج، لاعب منتخب مصر ونجم وادي دجلة، على صدارته للتصنيف العالمي، للشهر الخامس على التوالي.

 

وجاء النيوزيلندي بول كول في الوصافة، بينما احتل مصطفى عسل، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، المرتبة الثالثة.

 

وتبادل البيروفي دييجو إلياس المراكز مع الإنجليزي، محمد الشوربجي، حيث جاء دييجو في المركز الرابع، والشوربجي في الخامس.

 

واستقر كل من طارق مؤمن ومازن هشام ومروان الشوربجي، في مراكزهم السادس والثامن والتاسع على الترتيب، بينما جاء الويلزي جون ماكين في المركز السابع، والفرنسي فيكتور كروين في المركز العاشر.

 

على صعيد آخر، استطاع علي فرج التتويج بلقب بطولة مصر الدولية البلاتينية للإسكواش، التي اُختتمت فعالياتها أمس.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على بول كول، بثلاثة اشواط مقابل واحد، بعد 66 دقيقة من اللعب، بواقع "11-6، 8-11، 11-4، 11-7".
 

مصر منتخب مصر رابطة اللاعبين المحترفين النادي الأهلي وادي دجلة نادي الأهلي اليوم الأثنين اسكواش التصنيف العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة يوسف القرضاوي عن عمر 96 عاماً

شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن كهربا

شاهد| شاب يدفع 2 مليون جنيه في جلسة عرفية بسيناء.. لن تصدق ماذا فعل؟

ارتفاع عنيف لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بكام النهاردة| مفاجأة في أسعار الدولار اليوم 26 سبتمبر

الأسانسير وقع بيها.. ندى ماتت قبل الاحتفال بتخرجها من كلية الصيدلة| تفاصيل مأساوية

بفرمان من كولر .. الأهلي يتراجع عن ضم هذا اللاعب رسميا

علاج سحري للسرطان.. عشبة تقضي على الورم تماما وتنمو في الشتاء.. فما هي؟

ترشيحاتنا

إلحقونا الناس بتموت.. تفاصيل 24 ساعة رعب داخل مستشفى سوهاج بعد انقطاع الكهرباء

الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

علي فرج يواصل تصدر التصنيف العالمي للإسكواش

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم

استقالة رئيس مجلس النواب العراقي من منصبه

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بالخطوات عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع عمرو أديب.. سعر فستان زينة يثير الجدل على السوشيال

محمد شاهين : مسلسل الليلة واللي فيها جريء بدون خدش أعين المشاهدين| ولا أمانع العودة للكبير أوي| حوار

بـ وزن زائد .. ظهور لافت لـ أسما شريف منير | شاهد

بجمبسوت طويل.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة | شاهد

فيديو

مشروع زواج أم عمل فني.. ياسمين الخطيب تتغزل في أحمد مجدي | فيديوجراف

أزمة قيد سيف الجزيري تطل برأسها في الزمالك.. ما علاقة حسين لبيب؟|فيديوجراف

طعمه احلي.. شاهد أمينة شلباية تثير الجدل بتناول الكشري في الكيس

البلد كلها زفتها.. فتاة يتيمة تدعو أهل بلدتها لحفل زواجها بكلمات مؤثرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ