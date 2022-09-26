علي فرج يواصل تصدر التصنيف العالمي للإسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، اليوم الاثنين، التصنيف الجديد للاعبين عقب نهاية بطولة مصر الدولية، عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

وشهد التصنيف حفاظ علي فرج، لاعب منتخب مصر ونجم وادي دجلة، على صدارته للتصنيف العالمي، للشهر الخامس على التوالي.

وجاء النيوزيلندي بول كول في الوصافة، بينما احتل مصطفى عسل، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، المرتبة الثالثة.

وتبادل البيروفي دييجو إلياس المراكز مع الإنجليزي، محمد الشوربجي، حيث جاء دييجو في المركز الرابع، والشوربجي في الخامس.

واستقر كل من طارق مؤمن ومازن هشام ومروان الشوربجي، في مراكزهم السادس والثامن والتاسع على الترتيب، بينما جاء الويلزي جون ماكين في المركز السابع، والفرنسي فيكتور كروين في المركز العاشر.

على صعيد آخر، استطاع علي فرج التتويج بلقب بطولة مصر الدولية البلاتينية للإسكواش، التي اُختتمت فعالياتها أمس.

وفاز علي فرج في المباراة النهائية على بول كول، بثلاثة اشواط مقابل واحد، بعد 66 دقيقة من اللعب، بواقع "11-6، 8-11، 11-4، 11-7".

