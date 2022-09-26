الديهي: وزير الصحة عرض على الرئيس السيسي خريطة بأعداد المنشآت الطبية

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي يهتم دائما بملف تطوير القطاع الصحي، مضيفا:" وزير الصحة عرض على الرئيس السيسي اليوم الخريطة الصحية للدولة ".

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" الخريطة الصحية تشمل المباني الصحية في مصر سواء كانت قطاع حكومي او قطاع خاص ".

وتابع نشأت الديهي :" الخريطة الصحية المصرية بها كافة البيانات عن الوضع الصحي في مصر في مختلف الأمراض ".

وأكمل نشأت الديهي :" الخريطة الصحية تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية".

ولفت نشأت الديهي: "يتم ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين".