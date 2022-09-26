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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: وزير الصحة عرض على الرئيس السيسي خريطة بأعداد المنشآت الطبية

الديهي
الديهي

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن  الرئيس السيسي يهتم دائما بملف تطوير القطاع الصحي، مضيفا:" وزير الصحة عرض على الرئيس السيسي اليوم الخريطة الصحية للدولة ".

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :"  الخريطة الصحية تشمل المباني الصحية في مصر  سواء كانت قطاع حكومي او قطاع خاص ".

 

 وتابع نشأت الديهي :"  الخريطة الصحية المصرية بها كافة البيانات عن الوضع الصحي في مصر في مختلف الأمراض ".

 

 وأكمل نشأت الديهي :"  الخريطة الصحية تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، بالإضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية".

 

 ولفت نشأت الديهي: "يتم ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين".

الديهي نشأت الديهي مصر اخبار التوك شو وزير الصحة

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