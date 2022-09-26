طلب عاجل من أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات القمح والحبوب

حثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على دعم خططه لجعل مسارات الطوارئ لصادرات القمح والحبوب عبر التكتل دائمة، مع الاستثمار في خمس محطات حدودية على الأقل وخط أنابيب يتدفق من خلاله زيت عباد الشمس.

وقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، لنظرائه في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إن بلاده بحاجة إلى دعم مالي لتقليل اعتمادها على صادرات البحر الأسود التي منعتها روسيا ويمكن أن تعيقها مرة أخرى.

وارتفعت صادراتها من الحبوب وبذور عباد الشمس من 200 ألف طن في الشهر التالي للغزو الروسي في 24 فبراير إلى 4.5 مليون طن في أغسطس بدعم من اتفاق أبرم في يوليو لرفع الحظر عن الموانئ لكن معظمها لا يزال يتبع ممرات برية عبر أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن أربع سفن محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم الإثنين، إلى دول في آسيا وأوروبا.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "كجزء من تنفيذ مبادرة الحبوب الأممية، غادرت اليوم أربع سفن تحمل المنتجات الزراعية عبر موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، إلى دول في آسيا وأوروبا".

وأوضحت أنه منذ بدء الحرب، تضررت صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، بشكل كبير. وأدت الأزمة إلى انقطاع الإمدادات إلى زيادة أسعار السلع.

وتم إطلاق مبادرة حبوب البحر الأسود في 22 يوليو لإعادة ضخ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم.

وسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من أوكرانيا عبر ممر إنساني بحري آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، وهي: تشورنومورسك، أوديسا، ويوجني بيفديني" إلى بقية العالم.