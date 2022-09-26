عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب عاجل من أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات القمح والحبوب

طلب عاجل من أوكرانيا
طلب عاجل من أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

حثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على دعم خططه لجعل مسارات الطوارئ لصادرات القمح والحبوب عبر التكتل دائمة، مع الاستثمار في خمس محطات حدودية على الأقل وخط أنابيب يتدفق من خلاله زيت عباد الشمس.

وقال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، لنظرائه في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إن بلاده بحاجة إلى دعم مالي لتقليل اعتمادها على صادرات البحر الأسود التي منعتها روسيا ويمكن أن تعيقها مرة أخرى.

وارتفعت صادراتها من الحبوب وبذور عباد الشمس من 200 ألف طن في الشهر التالي للغزو الروسي في 24 فبراير إلى 4.5 مليون طن في أغسطس بدعم من اتفاق أبرم في يوليو لرفع الحظر عن الموانئ لكن معظمها لا يزال يتبع ممرات برية عبر أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن أربع سفن محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم الإثنين، إلى دول في آسيا وأوروبا.

رئيس أوكرانيا: الوضع في دونيتسك خطير للغاية

12 مليار جديدة في طريقها إلى أوكرانيا.. دعم مالي خرافي بتوقيع الكونجرس

وأضافت الوزارة في بيان، أنه "كجزء من تنفيذ مبادرة الحبوب الأممية، غادرت اليوم أربع سفن تحمل المنتجات الزراعية عبر موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، إلى دول في آسيا وأوروبا".

وأوضحت أنه منذ بدء الحرب، تضررت صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، بشكل كبير. وأدت الأزمة إلى انقطاع الإمدادات إلى زيادة أسعار السلع. 

وتم إطلاق مبادرة حبوب البحر الأسود في 22 يوليو لإعادة ضخ صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية من أوكرانيا إلى بقية العالم.

وسمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من أوكرانيا عبر ممر إنساني بحري آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، وهي: تشورنومورسك، أوديسا، ويوجني بيفديني" إلى بقية العالم.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا المفوضية الأوروبية اوروبا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة يوسف القرضاوي

على أنغام عقباوي.. عروس تثير الجدل برقصها بسلاح أبيض في الجيزة والعريس بيصقفلها

وظائف خالية.. آخر موعد للتقديم بوزارة الزراعة |تعرف على الشروط

خبير اللوائح الرياضية محمد بيومي: الله يرحم شركة الأهلي لكرة القدم

رموز وأبناء النادي.. أول تعليق من شوبير على اختيارات شركة الكرة بالأهلي

فيديو أثار ضجة.. الشاب الراقص مع شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة عن علاقتهما

رمضان صبحي يرفض عرضا ضخما من الزمالك من أجل عيون الأهلي.. تفاصيل

أخبار الأهلي | رمضان صبحى يقترب من العودة .. نجم منتخب الأولمبي يؤكد انتقاله لـ الأحمر .. عدلى القيعى رئيساً لشركة الكرة

موضوعات متعلقة

روسيا تستعد لضم 15٪ من الأراضي الأوكرانية رسميا

رئيس أوكرانيا: الوضع في دونيتسك خطير للغاية

بايدن يدعو شركات الطاقة لخفض أسعار البنزين

البرص المصري يغزو إسرائيل.. ويهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية

هل تعلن أوكرانيا التعبئة العامة ردا على روسيا؟

روسيا تعلن نسب المشاركة في استفتاءات ضم مناطق أوكرانية

محمد بن سلمان محترف كاراتيه..تصريحات مدرب ولي العهد السعودي تثير تفاعلا واسعا

تراجع أسعار النفط إلي أدني مستوياتها في 9 أشهر

ترشيحاتنا

هل يجوز للرجل تقبيل زوجته أمام الناس؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعًا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 27-9-2022

هل يمكن التبرع بالأعضاء التناسلية..أستاذ مسالك بولية يكشف الحقيقة..فيديو

أخبار الفن: شيرين عبدالوهاب تكشف علاقتها براقص السالسا.. وبدرية طلبة تجري 6 عمليات تجميل

سوسن بدر تكشف عن أصدقائها المقربون في الوسط الفني .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكهاني السويس يشعل السوشيال ميديا.. حال طه اتغير في يوم وليلة|القصة الكاملة

صورة صادمة| تناول الممبار في هذه الحالة يصيبك بمرض خطير

ضرب الحكم.. لقطة أثارت الجدل بين لاعب وكلاتنبرج رئيس لحنة الحكام..فماذا حدث؟

هنادي مهنا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مش قافلة الباب في موضوع الزواج .. أبرز تصريحات سوسن بدر مع عمروالليثي

«عربية الشرطة السبب».. ماذا قال سائق طريق السويس خلال التحقيقات “فيديوجراف”

الحكومة: طرح حصص من شركتي صافي ووطنية في البورصة.. فيديو

هسيب الفن وادور على وظيفة تانية .. تصريحات نارية لزينة مع عمرو أديب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

اﻟﻤﺰﻳﺪ