هاني أمان: الشرقية للدخان أكبر شركة تجارية في مصر بلا منازع

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية -إيسترن كومباني، إن الشرقية للدخان هي أكبر شركة تجارية في مصر بلا منازع، وتتجاوز إيراداتها نحو 80 مليار جنيه، نورد 75% منها إلى خزانة الدولة في صورة ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم تحصيلها من التجار والسوق.

وأضاف هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية -إيسترن كومباني، فى حواره لـ"صدى البلد"، أن الإدارة خططت لوضع الشرقية للدخان، كنموذج يحتذى به للشركات الأخرى، وإظهار شركة تمتلك الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو 50% منها بمظهر جديد وإدارة مختلفة وحققنا النظرية القائلة تختلف النتائج باختلاف منهجية الإدارة، واستهدفت استراتيجيتنا منذ يومها الأول الاهتمام بالشركة ككل وزيادة حجم أعمالها والحفاظ على على أدائها في أعلى مستوى بمقاييس عالميا بالتالي انعكاسات إيجابية على العاملين فيها.

الشركة للدخان أفضل نظام إداري في مصر

وأوضح هاني أمان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية -إيسترن كومباني أن العاملين في الشرقية للدخان يتمتعون بأفضل نظام إداري ممكن سواء في الأجور أو الرعاية الطبية، مؤكدا أن النظام الإداري للشركة؛ يعد من أفضل النظم المعمولة بها في مصر، بغض النظر، سواء قطاع أعمال عام أو خاص، وهناك علاقة متوازنة ومحترمة بين الإدارة والعاملين.

حجم أعمال الشرقية للدخان

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني عن تحقيق صافي ربح بلغ 4.03 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يونيو 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية - إيسترن كومباني خلال العام المالي الماضي 2021-2022 إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.