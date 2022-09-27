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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي مجاهد: الهجوم على أيمن عبد العزيز غير منطقي.. فيديو

صدى البلد

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن أيمن عبد العزيز المدرب الجديد في الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا في منتخب مصر، يتعرض لهجوم غير مبرر وغير منطقي منذ الإعلان عن القرار بشكل رسمي.  

وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "التواجد في جهاز المنتخب "شرف" لأي مدرب وما يحدث مع أيمن عبدالعزيز منذ توليه المهمة مع روي فيتوريا؛ عيب ولا يصح على الإطلاق".

وأضاف: "أيمن عبدالعزيز يتعرض لحملة ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرض للتجريح من بعض الجماهير بشكل غير مقبول".

نجم المنتخب الأولمبي ينتقل للأهلي

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لقطة فيديو تهدد صفقة انتقال أحمد رفعت للأهلي

أكد كريم الدبيس لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة لكرة القدم ، أنه أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف  النادي الأهلي.

وقال الدبيس في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "لا أعلم مصيري بعد ولكن سأعرف اليوم، ولكن إدارة نادي وادي دجلة تواصلت معي، وأنا قريب من الانتقال إلى الأهلي".

وكان أحمد عصام وكيل أعمال كريم الدبيس قال إن موكله أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر بوادي دجلة في وقت سابق لصدى البلد، أن الدبيس وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء 5 سنوات.

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