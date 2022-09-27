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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أنيقة.. شمس الكويتية بفستان يبرز جمالها وأنوثتها| شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورا جديدة، عبر استورى حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة ومميزة أبرزت جمالها مما جعلها تكاد تسحر متابعيها بقوامها.

وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي فستانا بكتف وكتف واسع قصير أعلي الركبة، باللون الأبيض ، وهو ما أبرز رقة وأنوثة وجمال .

وأكملت شمس إطلالتها بمكياج ناعم، مع وضع اللون البمبي على الشفاه، مع الظهور بشعر قصير، وقامت بتسريحة شعر انسيابية ناعمة على ظهرها.

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شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

ونسقت شمس مع إطلالتها حذاء ابيض ذات الكعب العالي حاملة في يديها شنطة تدل على أنها تتجول من أجل الشوبينج. 

وحرصت شمس على ارتداء بعض الإكسسوارات من خاتم وقراط بفصوص ذات اللون الابيض المتماشي مع إطلالتها التى ميزتها بالجمال والرقي .

حياة شمس الكويتية

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).

ولدت شمس الكويتية، في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي في عمر السنتين، وتزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.
 

كيف اشتهرت شمس الكويتية


ويذكر أن شمس الكويتية دخلت عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لا تكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لا تكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013، حيث أطلقت أغنيتها في 23 مارس 2014 وحققت ربع المليون خلال أسبوع.

بثت أغنيتها نصراوي لا تكلمني على التلفزيون السعودي لتصبح شمس أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من 30 سنة من الإيقاف.

كان أول ظهور للفنانة المتألقة شمس الكويتية في عمل تمثيلي عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي “عوض أبا عن جد” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب .

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية اللون الابيض اطلاله جريئه بإطلالة جريئة بفستان مكشوف تاهو

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