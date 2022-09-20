شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورا جديدة، عبر استورى حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة ومميزة أبرزت جمالها مما جعلها تكاد تسحر متابعيها بقوامها الفتان .



وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي فستان بأكمام شيفون شفاف مجسم باللون المورد الأخضر كورق الشجر، وهو ما أبرز رقة وأنوثة وجمال .

وأكملت شمس إطلالتها بمكياج ناعم، مع وضع اللون البامبي على الشفاه، مع الظهور بشعر قصير، وقامت بتسريحة شعر انسيابية ناعمة على ظهرها.

ونسقت شمس مع إطلالتها حزاء زهري بأربطة أعلى الرجل وشنطة زهري متماشية مع لون الحزاء وهي جالسة على الأركية .

وحرصت شمس على أرتداء بعض الأكسسوارات من خاتم وقراط بفصوص ذات اللون الزهري المتماشي مع إطلالتها التى ميزتها بالجمال والرقي .

حياة شمس الكويتية

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).

ولدت شمس الكويتية، في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي في عمر السنتين، وتزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

كيف اشتهرت شمس الكويتية



ويذكر أن شمس الكويتية دخلت عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لا تكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لا تكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013، حيث أطلقت أغنيتها في 23 مارس 2014 وحققت ربع المليون خلال أسبوع.

بثت أغنيتها نصراوي لا تكلمني على التلفزيون السعودي لتصبح شمس أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإيقاف.

كان أول ظهور للفنانة المتألقة شمس الكويتية في عمل تمثيلي عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي “عوض أبا عن جد” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب .

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية