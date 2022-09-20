عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورا جديدة، عبر استورى حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة ومميزة أبرزت جمالها مما جعلها تكاد تسحر متابعيها بقوامها الفتان .


وظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي فستان بأكمام شيفون شفاف مجسم باللون المورد الأخضر كورق الشجر، وهو ما أبرز رقة وأنوثة وجمال .

 

وأكملت شمس إطلالتها بمكياج ناعم، مع وضع اللون البامبي على الشفاه، مع الظهور بشعر قصير، وقامت بتسريحة شعر انسيابية ناعمة على ظهرها.

 

ونسقت شمس مع إطلالتها حزاء زهري بأربطة أعلى الرجل وشنطة زهري متماشية مع لون الحزاء وهي جالسة على الأركية .

وحرصت شمس على أرتداء بعض الأكسسوارات من خاتم وقراط بفصوص ذات اللون الزهري المتماشي مع إطلالتها التى ميزتها بالجمال والرقي .

حياة شمس الكويتية

 

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس (دولة في الكاريبي).

 

ولدت شمس الكويتية، في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي في عمر السنتين، وتزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

 كيف اشتهرت شمس الكويتية
 

ويذكر أن شمس الكويتية دخلت عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لا تكلمني» وذلك بعد شهرة وسم «متصدر لا تكلمني» الذي أطلقه مشجعي نادي النصر السعودي في نهايات عام 2013، حيث أطلقت أغنيتها في 23 مارس 2014 وحققت ربع المليون خلال أسبوع.

 

بثت أغنيتها نصراوي لا تكلمني على التلفزيون السعودي لتصبح شمس أول مغنية نسائية يظهر صوتها على القناة الأولى بعد أكثر من ثلاثين سنة من الإيقاف.

 

كان أول ظهور للفنانة المتألقة شمس الكويتية في عمل تمثيلي عام 2018، حين شاركت في المسلسل الكوميدي “عوض أبا عن جد” الذي تبثه قناة إم بي سي في رمضان، وهو من بطولة أسعد الزهراني وحبيب الحبيب .

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
انستجرام شمس الكويتية إطلالة شمس الكويتية شمس ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

ديانا حداد تثير الجدل فى الجيم بإطلالة رياضية رافعة الأثقال

نشرة المرأة .. تعرفي على روتين شاكيرا للبشرة .. طرق لتفادي الأمراض نتيجة الجلوس مدة طويلة على مكتب العمل

للجمال الطبيعي عنوان.. تعرفي على روتين العناية بالبشرة لشاكيرا ملكة الإغراء

بعد زفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي.. أبرز طقوس الزفاف المغربي

جميلة عوض تشارك جمهوها صورة من الطفولة

ترشيحاتنا

بالشبشب.. امرأة تنتقم من متحرش هندي.. 40 ضربة في 20 ثانية

أحمد أبو زيد: لقاء شكري ونظيره القبرصي يؤكد خصوصية علاقات البلدين

إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف لوجانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

من المقصود.. تعليق غامض من شوبير عن الأسطورة والأكذوبة

لا تضعيها في اللانش بوكس.. أسوأ أطعمة تدمر صحة طفلك

قتلت 5 وأصابت 200.. الصحة العالمية: طائرة إمدادات طبية لمحاربة الكوليرا بسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تبرز أنوثتها وتسحر متابعيها بفستان مجسم شفاف

بعد تصريحها للبنات: متحتكوش بالولاد.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب المثيرة الجدل

بعد تصريحاته المثيرة حولها.. صور جمعت تامر أمين وابنته| شاهد

كانت تغسل الصحون بالموالد وأبكت الشيخ الشعراوي.. حكايات تحية كاريوكا بذكرى وفاتها

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ