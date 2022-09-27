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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء إجباري.. قرار سعودي عاجل بشأن رعايا المملكة في ولاية فلوريدا الأمريكية

السعودية وامريكا
السعودية وامريكا

حثّت القنصلية السعودية في هيوستن، رعاياها المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، على أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر من جرّاء إعصار "إيان" على ولاية فلوريدا.

وقالت القنصلية، عبر حسابها على تويتر"، إنه "إشارة إلى الإعلانات الصادرة من السلطات الرسمية في ولاية فلوريدا بشأن إعصار "إيان"، تود القنصلية الإشارة إلى أن السلطات المختصة بالولاية أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري في كل من مقاطعة Pasco في المناطق A,B,C ومن قاعدة MacDill الجوية".

وناشدت القنصلية، المواطنين، إلى متابعة ما يصدر عن السلطات الرسمية ووسائل الإعلام واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي قد يُعلن عنها، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع القنصلية عند الحاجة.

وأكّدت أنه في حال الضرورة والطوارئ يُرجى التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن على الأرقام: (2819178658)، (2819178305)، (2818890570).

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