السلطات الفيتنامية تطلب من المواطنين ترك منازلهم مع اقتراب إعصار "نورو"

حثت السلطات في فيتنام المزيد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، على ترك منازلهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمنا، وذلك مع اقتراب الإعصار "نورو" باتجاه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وبعد أن تسبب في مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وحدوث فيضانات واسعة النطاق في الفلبين.



ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" عن وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام قولها "إن سرعة الرياح بلغت 183 كيلومترا في الساعة.. ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في وقت لاحق من يوم غد /الأربعاء/ قبل أن تضعف قوته ويتجه نحو تايلاند".



وقد أجبر الإعصار سلطات المطارات في فيتنام على الإغلاق، مما تسبب في اضطراب حركة السفر، فقد أغلقت هيئة الطيران الفيتنامية تسعة مطارات في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الداخلية والدولية.



وبدوره، قال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين، في اجتماع طارئ لمواجهة الكوارث عقده اليوم، "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت.. العاصفة تشتد، ولذا يجب أن تكون استجاباتنا أقوى وأسرع".. مضيفا: "يجب أن يتم الإجلاء في أسرع وقت ممكن حيث أن حياة المواطنين وممتلكاتهم تقع على رأس الأولويات".



وقالت الحكومة، في بيان، "إنه تم وضع حوالي 270 ألف جندي في حالة تأهب تحسبا لوصول الإعصار".. فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية "إنه من المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررا هي مقاطعتي "كوانج نجاي" و"كوانج نام" وسط البلاد".



يشار إلى أن الإعصار "نورو" تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعتين كاملتين بالفلبين، وأجبر المسئولين على تعليق الدراسة والعمل بالمؤسسات الحكومية في العاصمة ومحيطها.. فيما قامت السلطات الفلبينية بإجلاء أكثر من 17 ألف شخص من المناطق المعرضة لخطر موجات المد والفيضانات والانهيارات الأرضية.

