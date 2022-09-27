عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجفاف قادم.. الزراعة العراقية تحذر المواطنين من فصل الخريف

العراق - علم
العراق - علم

دعت وزارة الموارد المائية العراقية الجهات المستهلكة للمياه وبالأخص وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد علي ضرورة الوقفة الجادة لمواجهة شح المياه من خلال ترشيد استهلاكه.

خلية الاعلام الحكومي بالعراق؛ ذكرت ان وزارة الموارد المائية  وحسب متابعتها لمجموعة من التنبؤات الجوية للخريف الحالي عبر الاقمار الصناعية المختصة تشير جميعها الى أن الخريف الحالي سيكون خريفاً جافاً مما سيزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية وينذر بموجة جفاف وللموسم الرابع على التوالي مما سيزيد المخاطر والتهديدات بشأن الزراعة الشتوية.

وبحسب بيان الخلية؛ فان الوزارة طالبت الجميع سواء المؤسسات القطاعية المستهلكة للمياه أم المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك لتجاوز الازمة الحالية التي يمر بها العالم اجمع والعراق على وجه الخصوص ولغرض تأمين إيصال المياه لمحطات الأسالة.

كما دعت المؤسسات الحكومية والمواطنين الى عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسة والفرعية حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطن.

يذكر أن البلاد تمر بموجبة جفاف غير مسبوقة لم يشهدها العراق منذ عام 1930.
 

بغداد تترقب هلال أكتوبر.. ماذا سيحدث السبت القادم في العراق ؟

العراق والأمم المتحدة يبحثان تمديد ولاية فريق التحقيق الدولي المعني بجرائم "داعش"

العراق الاقمار الصناعية وزارة الاسكان وزارة الزراعة مياه الصرف الصحى وزارة الموارد المائية الموارد المائية ترشيد الاستهلاك وزارة الموارد المائية العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للمصريين.. 3 أسباب ترجح عدم زيادة سعر البنزين أكتوبر المقبل| تفاصيل

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن رحيل فيريرا عن الزمالك في هذه الحالة

شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من عودة رمضان صبحي

القاضية مش ممكن.. غضب أهلاوي ضد تصريحات عصام الشوالي

بـ30 قرارا جديدا| هكذا استعد رضا حجازي لأول عام دراسي بمنصب الوزير

عجزوا عن مواجهتها وطلبوا مساعدة.. هذا ما فعلته الأبراص والسحالي المصرية في إسرائيل| شاهد

موضوعات متعلقة

ورقة واحدة.. العراق يقرر إصدار عملة جديدة بقيمة 20 ألف دينار

استضافتها بغداد.. العراق يكشف عن كواليس 5 اجتماعات بين السعودية وإيران

ترشيحاتنا

الهروب الكبير يتواصل.. تدفق عشرات الآلاف من الروس إلى جورجيا وكازاخستان

النشرة الدينية .. احترس من امتلاك أكثر من مصحف في المنزل .. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالمولد النبوي.. والأزهر يفتح باب التقديم للمتخلفين عن التنسيق الإلكتروني

جابه لنفسه|رد قوي من ابنة سعيد صالح بعد هجوم فكري صادق عليه

Tecno تطلق هاتفا جديدا ببطارية أفضل من iPhone وبسعر أقل بكتير

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

عبارات غير لائقة.. الخارجية التركية تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات ضد أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفوشيا .. مي عز الدين تثير الجدل من جديد| شاهد

منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جديدة على الإنستجرام

سر رشاقتها.. ياسمين صبري تكشف عن أكلة تتناولها يوميا

سعرها يتجاوز ال500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع الفاكهة في الأسواق وفوائدها الخرافية

فيديو

أشعلت السوشيال ميديا.. تفاصيل الظهور الأول لوالدة مايان السيد.. شاهد

شاب يدفع 2 مليون جنيه بجلسة عرفية في سيناء.. إيه حكايته؟ فيديوجراف

حذفت صورهما معا.. هل انفصلت نسرين طافش عن زوجها |فيديو جراف

بدرية طلبة: بلبس مايوه شرعي.. وأجريت عمليات تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ