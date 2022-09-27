الجفاف قادم.. الزراعة العراقية تحذر المواطنين من فصل الخريف

دعت وزارة الموارد المائية العراقية الجهات المستهلكة للمياه وبالأخص وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد علي ضرورة الوقفة الجادة لمواجهة شح المياه من خلال ترشيد استهلاكه.

خلية الاعلام الحكومي بالعراق؛ ذكرت ان وزارة الموارد المائية وحسب متابعتها لمجموعة من التنبؤات الجوية للخريف الحالي عبر الاقمار الصناعية المختصة تشير جميعها الى أن الخريف الحالي سيكون خريفاً جافاً مما سيزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية وينذر بموجة جفاف وللموسم الرابع على التوالي مما سيزيد المخاطر والتهديدات بشأن الزراعة الشتوية.

وبحسب بيان الخلية؛ فان الوزارة طالبت الجميع سواء المؤسسات القطاعية المستهلكة للمياه أم المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك لتجاوز الازمة الحالية التي يمر بها العالم اجمع والعراق على وجه الخصوص ولغرض تأمين إيصال المياه لمحطات الأسالة.

كما دعت المؤسسات الحكومية والمواطنين الى عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسة والفرعية حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطن.

يذكر أن البلاد تمر بموجبة جفاف غير مسبوقة لم يشهدها العراق منذ عام 1930.

