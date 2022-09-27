شاهد.. البوستر الدعائي لمسلسل دوبامين والقناة العارضة

تصدرت ريم مصطفى تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد الإعلان عن عرض مسلسلها الجديد "دوبامين" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، حيث أطلقت الشركة المنتجة البوستر الدعائى للعمل تمهيداً لعرضه على شبكة قنوات CBC خلال الفترة المقبلة.

مسلسل دوبامين يتكون من 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي و احمد بلال و حليم بركات و اسراء رخا و من انتا

وتدور قصة مسلسل دوبامين حول أحداث حقيقية، ويتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم "السوشيال ميديا"، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

تفاصيل مسلسل طير بيينا ياقلبي

وعلى جانب أخر يعرض لريم مسلسل "طير بينا يا قلبى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

تفاصيل الحلقة الثالثة من المسلسل

شهدت الحلقة الثالثة من المسلسل القبض على هناء (هالة فاخر) والدة فيروز (دنيا ماهر) وترحيلها على القسم، وتذهب دلال (ريم مصطفى) مع فيروز إلى القسم، وهناك تضرب فيروز الشخص الذى حرر محضر ضد والدتها ويتم التحفظ عليها هي الأخرى في وجود أفراد أسرتها بالكامل، تحاول دلال مساعدة فيروز ووالدتها عن طريق الاتصال بوالدها عز (محسن محيى الدين) ولم يستطيعوا فعل شيء ليتم احتجاز فيروز ووالدتها هناء. تجتمع دلال ووالدها عز بأسرة فيروز للتفكير في حل سواء بمحاولة اقناع الشخص بالتنازل عن المحضر، وبالفعل تغادر فيروز ووالدتها هناء الحجز ويعودا إلى المنزل، وتذهب دلال لزيارة فيروز واستكمال الحديث حول الإجراءات المقرر عملها حتى يتم انشاء المدرسة، تجد دلال حل في المكان الذى سيتم انشاء فيه المدرسة، إلا وهو فيلا جدها المغلقة منذ 10 سنوات ويذهبان إلى الفيلا لمعاينتها وهناك يجدان أمراً مفاجئأ أثار دهشتهما.

أبطال مسلسل طير بينا ياقلبي

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام ،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.