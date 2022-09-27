التموين: استلام 11 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن

كشف اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن استلام 11 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن.

وأوضح في تصريحات خاصة على هامش توقيع المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية، أن هذه الكميات قد تكون قليلة ولكنها مبشرة خاصة أن التوريد مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر.

وأشار الشاطر إلى أنه من المستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي.

ولفت إلى أنه تم التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز هندي، حيث وصلت أول مركب خلال منتصف أغسطس بحمولة 30 ألف طن أرز هندي، وتم طرحها على البطاقات التموينية، مضيفا وصول المركب الثاني ويحمل كميات 25 ألف طن أرز هندي وجاري تعبئتهم بمخازن شركات الجملة ومن المقرر طرحها على البطاقات التموينية أول أكتوبر المقبل.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.

وأكد على تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

وشدد على إجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

وتابع أن ذلك يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد المصيلحي أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و 6850 جنيها للطن ارز عريض الحبة.

وأشار إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات ، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

