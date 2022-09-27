استعادة تمثال للمعبودة إيزيس من سويسرا

نجحت جهود وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استعادة تمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس في وضع الجلوس تحمل على حجرها حورس الطفل، والذي خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.

يأتي استرداد هذا التمثال في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة السياحة والاثار متمثل في الإدارة العامة للآثار المستردة ومكتب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والسفارة المصرية في برن بسويسرا..

وتعود أحداث هذه القضية منذ نوفمبر عام 2018 حيث اكتشفت سلطات الجمارك السويسرية التمثال أثناء قيامها بإحدى عمليات التفتيش الروتينية، وقامت وزارة السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة التمثال، بعد التأكد من أثريته بواسطة لجنة من وزارة السياحة الآثار والتي أقرت بأن التمثال أثري ينتمي للحضارة المصرية وهو نتيجة الحفر خلسة وأنه خرج من مصر بطريقة غير شرعية، ومن ثم تم التنسيق مع السلطات السويسرية وخاصة المكتب الفيدرالي السويسري للشئون الثقافية، وذلك في إطار الإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري في مجال استرداد الآثار المهربة.

وقد تسلم اليوم السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية في برن بسويسرا القطعة الأثرية وإيداعها بمقر السفارة المصرية تمهيدا لعودتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

