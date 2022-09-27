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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث غريب.. سيارة مرسيدس تصطدم بـ جرار وتحوله إلى نصفين |شاهد

سيارة مرسيدس تحطم
سيارة مرسيدس تحطم جرار

في حادثة غريبة من نوعها، انشطر جرار إلى نصفين بعد اصطدامه بـ سيارة مرسيدس - بنز على الطريق الالتفافي (يوتيرن) تشاندراجيري بالقرب من ولاية أندرا براديش في الهند. 

وكان الجرار قادما من الاتجاه المعاكس فاصطدم بـ سيارة مرسيدس-بنز على أحد طرق الهند، ولحسن الحظ نجا سائق الجرار، وخرج مصابا بجروح طفيفة بينما كان ركاب السيارة بأمان.

نجاة السيارة من الحادث سليمة

وأظهرت مقاطع فيديو للحادث أن الجرار تحمل العبء الأكبر من الاصطدام حيث انقسم إلى جزأين، بينما تضررت السيارة من الأمام فقط.

وترك الحادث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في دهشة، وتساءل كثيرون في الهند وخارجها كيف تعرضت السيارة لأضرار طفيفة فقط بينما انشطر الجرار إلى قسمين. 

كما أعرب بعض المستخدمين عن تقديرهم لجودة تصنيع سيارات مرسيدس-بنز، خاصة بعد الهجوم عليها في أعقاب وفاة رجل الصناعة سايروس ميستري. 

كان سايروس ميستري قد لقى حتفه مؤخرًا في حادث أثناء قيادة سيارة مرسيدس-بنز.

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