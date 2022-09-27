لبنان.. إعفاء جميع الوافدين من إجراء فحص كورونا

قرر وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس أبيض، إعفاء جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية سواء البرية أو البحرية أو الجوية من إجراء فحوص الكشف عن فيروس كورونا، بغض النظر عن وضعهم التلقيحي.

وتضمن القرار إلغاء جميع المذكرات والقرارات السابقة المتعارضة مع هذا القرار، مشددًا على إلغاء شرط حيازة القادم للبنان على فحص PCR واختبار Ag Rapid، قبل الدخول حتى ولو لم يحصل القادم على أية جرعة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

وتراجعت أعداد الإصابات بكورونا في لبنان بشكل كبير خلال الأيام الماضية؛ إذ سجلت متوسط 157 يوميًا على مدار الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجل في لبنان منذ ظهور الفيروس وحتى اليوم 1215148 حالة، فيما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة أمس ليصل إجمالي عدد الوفيات التراكمي 10672 حالة.

وكانت أعداد الإصابات قد سجلت 1000 حالة يوميا خلال فصل الشتاء الماضي.