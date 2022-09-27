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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الجمارك: توجد دول قائمة على صناعة الخدمات ومصر لديها عشرات الموانئ

الدولار
الدولار

أكد أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أن تجارة الترانزيت هتجيب الدولار من الهواء وستدخل مصر 400 مليار دولار في العام.

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وأضاف رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن هناك دولا فى العالم قائمة على صناعة الخدمات، ومصر لديها عشرات الموانئ.

 

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عددا كبيرا من المرانئ، و علينا أن نستغل الموامئ الموجودة فى الإسكندرية، ودمياط وجميع المحافظات.

 

وأشار إلى أن البلد تحتاج لـ العملة الصعبة، و الجميع مطالب بالعمل من أجل التصدير، وأن مصر من أوائل الدول فى أشياء كثيرة وعلينا أن نعمل.

وطالب بتشجيع التصدير، والعمل من أجل مصر.

 

شعبة الجمارك غرفة القاهرة التجارية تجارة الترانزيت الدولار الموانئ

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