إسرائيل : لن تعترف بنتائج الاستفتاء الروسي في الأراضي الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا على كامل أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي أجريت في أجزاء من شرق البلاد تحتلها القوات الروسية.

وجاء في بيان صحفي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل تعترف بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات في أراضيها الشرقية.

ونظمت روسيا منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الثلاثاء استفتاءات لضم أربع مناطق على الأراضي الأوكرانية تسيطر عليها قواتها بشكل كامل أو جزئي، هي دونيتسك ولوجانسك (شرق)، وخيرسون وزابوريجيا (جنوب) وتمثل ما لا يقل عن 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا، ما أثار تنديد كييف ودول غربية وصفت الخطوة بأنها "صورية" وتعهدت بعدم الاعتراف بنتائجها.

ومن المقرر أن يُجري مجلس النواب الروسي (دوما الدولة) مداولات بعد غد الخميس حول مشروعات قوانين لدمج الأجزاء التي تحتلها روسيا من أوكرانيا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس.