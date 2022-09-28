بقيمة 1.1 مليار دولار.. أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار إلى أوكرانيا، قريبا.

وصرح المسؤولون بأن لإعلان عن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، سيكون خلال الأيام القادمة.

ويتوقع أن يتم تمويل حزمة المساعدات في إطار برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا" (USAI)، الذي صادق عليه الكونجرس، ليتيح للإدارة الأمريكية تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الصناع، وليس من الترسانات الأمريكية.

وذكرت مصادر أمريكية أن المساعدات ستشمل راجمات HIMARS وصواريخ لها، ومختلف الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة والرادارات، وقطع غيار، وأجهزة دعم تقني وغير ذلك.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق، أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية قيمتها 15 مليار دولار.

ياتي ذلك تزامنا مع استفتاءات الانضمام إلى روسيا في 4 مناطق بجنوب وشرق أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوريجيا الأوكرانية، إن 93.11% من الأصوات كانت لصالح انضمام المنطقة إلى روسيا.

فيما صوت 87.05% من الناخبين في مقاطعة خيرسون لصالح الانضمام إلى روسيا ،بعد فرز جميع الأصوات، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي لوجانسك، أعلنت السلطات الموالية لموسكو أن 98.42% من سكان المنطقة صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

فيما قالت لجنة الانتخابات بمنطقة دونيتسك أن 99.23% من أجمالي الأصوات المشاركة في الاستفتاء، كانت لصالح الانضمام لروسيا.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تشديد العقوبات على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لبلاده، ردا على الاستفتاءات.

وبشأن أهمية الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، قال زيلينسكي : "هذه أولوية بالنسبة لنا، التقدم في استعادة وحدة أراضينا بدون أسلحة حديثة مستحيل.. أود أن أشكر الحكومة الفرنسية بشكل منفصل على المساعدة التي قدمتها طوال هذه الأشهر.