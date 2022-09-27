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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من روسيا بعد فرار عشرات الآلاف من الرجال

روسيا
روسيا

من المقرر أن تنشئ روسيا مكتبا جديدا للتجنيد العسكري على حدودها مع جورجيا مع استمرار الآلاف في الفرار من البلاد، وفقا للتقارير الإعلامية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، إن بلاده ستجري تعبئة جزئية ضد أوكرانيا، وأدت هذه الأخبار إلى محاولة العديد من المواطنين الفرار من البلاد بالسيارة والقطار والطائرة إلى الدول المجاورة.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”، ستنشئ روسيا مكتبا للتجنيد في قسم الحدود الروسية والجورجية في أوسيتيا الشمالية.

وتم الإعلان عن قواعد جديدة لمعالجة الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بعد اجتماع عند نقطة تفتيش فيرخني لارس، وفقا لمنشور على قناة “تليجرام” التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للمنطقة.

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وجاء في منشور منفصل على “تليجرام” من قبل وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي”، “ال رئيس وزارة الشؤون الداخلية في جورجيا فاختانج جوميلاوري: “ليس لدينا سبب لإغلاق الحدود مع روسيا وتقييد دخول الروس”.

كما نفى جوميلاوري التقارير التي تفيد بأن حوالي 250,000 روسي وصلوا إلى البلاد مؤخرا: “الكثير من الناس لم يأتوا بعد، لا أعرف من أين تأتي هذه الأرقام”.

وأضاف: “منذ ما يقرب من أربعة إلى خمسة أيام، كان هناك ما بين 5,000 إلى 6,000 وافد، والآن ارتفع هذا الرقم إلى 10,000”.

روسيا أوكرانيا بوتين فلاديمير بوتين الحدود الروسية جورجيا روسيا وأوكرانيا

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