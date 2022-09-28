محرك قوي لنمو المجتمعات.. «جوتيريش» يدعو للاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة

بمناسبة اليوم العالمي

دعا أنطونيو جوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، إلى الاستثمار في السياحة النظيفة والمستدامة، مشيرا إلى أن السياحة محرك قوي لنمو المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.

وفي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، قال جوتيريش إن السياحة النظيفة والمستدامة تخفض من استهلاك الطاقة بما يؤدي لخفض الانبعاثات إلى درجة الصفر وتساعد في حماية التنوع البيولوجي.

يذكر أن يوم السياحة العالمي ، الذي يحل يوم 27 سبتمبر من كل عام ، يهدف لزيادة الوعي بالحاجة إلى سياحة يسهل الوصول إليها، ويركز هذا العام على قضية " إعادة التفكير بالسياحة " باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت في شهر مايو الماضي مناقشة خاصة بشأن السياحة وذلك للمرة الأولى للتأكيد على الأهمية التاريخية لهذا القطاع.

ودعا جوتيريش إلى ضرورة أن توائم الحكومات والشركات والمستهلكون ممارساتهم في مجال السياحة مع أهداف التنمية المستدامة وهدف إبقاء مستوى الاحتباس الحراري عن حدود 5ر1 درجة مئوية، بما يساعد في بقاء قطاع السياحة نفسه والمقاصد السياحية مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وحسب منظمة السياحة العالمية ، فقد تضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبا بين ينايو و يوليو 2022 بنسبة 172% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، واستعاد القطاع بذلك نحو 60% من مستويات ما قبل جائحة كورونا ، ورفعت 86 دولة قيودها المتعلقة بالجائحة اعتبارا من 19 سبتمبر الجاري.