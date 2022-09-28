منة عرفة: الخيانة سبب انفصالي وفشل علاقاتي العاطفية

حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج the blind date show وكشفت عن عدد علاقاتها وارتباطتها العاطفية وهم ثلاث مرات ما بين خطوبة وزواج .

وأوضحت منة عرفة أن سبب المشترك فى الانفصال تعرضها للخيانة.

ظهر محمود المهدي - طليق الفنانة منة عرفة - في عدة مقاطع فيديو، نشرها عبر ستوري حسابه على تطبيق انستجرام، في أول ظهور له بعد الحكم بحبسه عامًا لـ سبّه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا.

وظهر طليق منة عرفة في الفيديو، يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة، والأغنية الجديدة التي سوف يطرحها بعد أسبوعين، وكذلك فيلمه الفرصة المنتظر طرحه قريبًا.

وقال طليق منة عرفة، في الفيديو إن فيلمه الجديد لا يحتوي على قُبلات أو مشاهد ساخنة، معلقًا: «الفيلم مفيهوش بوس ولا مشاهد جريئة، وده اللي كنت بتحارب علشانه».

حبس طليق منة عرفة

وقضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار سليم سليم وسكرتارية ضياء صبحي، بحبس طليق منة عرفة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف، لقيامه بسب وقذف أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

قال شعبان سعيد المحامي بالنقض محامي أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في مرافعته أمام محكمة الدقي أن محمود حسن علي مهدي سب وقذف الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف وذلك في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022م جنح الدقي.

وتابع وقائع السب والقذف التي إعتاد عليها المتهم سالف الذكر، كما إعتاد الظهور في وسائل الأعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي و زوجته وعدد من الفنانين وهو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض وقدم(3) حوافظ مستندات طويت علي الصحيفة المنشور بها عبارات السب والقذف وكذا ما يفيد إعتياد سالف الذكر علي الإساءة وترافع في الموضوع ، وقرر أن الواقعة ثابتة وصمم علي طلبته الوارده بتوقيع أقصي عقوبة في مواد الاتهام، وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة الحكم المتقدم.

أزمة طليق منة عرفة

وكان قد أعلن محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، عن طرح فيلم جديد له قريبا؛ وذلك بعد أيام من تصدر اسميهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب إعلان انفصالهما، وكشف الكثير من التفاصيل حول حياتهما الشخصية.

وكشف محمود المهدي عن اسم فيلمه الجديد، وهو: “الفرصة” والذي يضم عددا من النجوم- على حد وصفه-.

طليق منة عرفة يفضحها

كتب محمود المهدي - طليق منة عرفة - منشورا له عبر ستوري حسابه بتطبيق انستجرام، تحدث فيه عن كواليس الطلاق الذي حدث رسميا خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت عنه منة قبل ساعات.

وكتب طليق منة عرفة، في منشور عبر ستوري انستجرام: «تم الطلاق خلاص وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منه وبسبب اني كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية وأخواتها وكل حاجة بالدليل».

وأضاف طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».