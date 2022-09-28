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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة صادمة لـ طليقة الفيشاوى فى أحدث ظهور لها .. صور

ندى الكامل طليقة
ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوى

نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ، وظهرت بإطلالة جريئة صدمت بها متابعيها. 

ورد المطرب عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ، والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ندى الكامل

ورد عمر كمال خلال لقاء مع صدى البلد على هامش مشارته في احتفالية توزيع الأجهزة على 400 عروس من الأيتام في محافظة القاهرة ، قائلا:" مش عاوز اتكلم عنها خالص".

ندى الكامل

وعبر عمر كمال عن فرحته بالمشاركة في حفل توزيع الأجهزة على 400 عروس من الأيتام في محافظة القاهرة ، وذلك بمركز شباب القاهرة الجديدة بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ونيفين القباج وزيرة التضامن.

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نشرت ندى الكامل، صورة جديدة جمعتها بالفنان عمر كمال، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وعلقت ندى الكامل، على الصورة قائلة: “الماظة بخير الماظة بتفرح”.

يذكر أن نشرت نادية الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي رسالة غامضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت نادية الكامل:"ضاقت بيك تبقي عاوزني اكون حواليك، ضحكت ليك اخلاصي يكون حمل عليك".

رسالة حب من طليقة الفيشاوي

وكتبت ندى الكامل، طليقة أحمد الفيشاوي؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك".

من جانبه، رد عمر كمال على الستوري وكتب: "مفيش أطيب ولا أحلى من قلبك يا نونا".

طليقة الفيشاوي: عمر كمال المفضل لدي

عادت قصة عمر كمال وندى الكامل للعودة مرة أخرى؛ خاصة أن الأول وجه رسالة لطليقة الفيشاوي عبر حسابه بسبب مرضها.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها عمر كمال برفقة ندى الكامل بعد أنباء ارتباطهما.

ومع سلسلة من النفي من الطرفين؛ قالت ندى الكامل للمرة الأولى إن مطربها المفضل عمر كمال  ليقوم الأخير بتوجيه رسالة لها.

ونشر عمر كمال صورة تجمعهما وعلق قائلا: "ندى القمر أجدع وأحلى بنت في الدنيا.. ألف سلامة عليكي".

ندى الكامل تعلق على ارتباطها بعمر كمال

علقت ندى الكامل  على أخبار ارتباطها بالمطرب عمر كمال.

ونشرت ندى الكامل عبر خاصية ستورى “إنستجرام” صورة لها وعلقت: "أنا غير مرتبطة  حاليا، فأنا عزباء ولا أنوي الزواج أو الارتباط خلال الفترة المقبلة".

كما قامت ندى الكامل بنشر صورة أخرى كتبت عليها: "وأنا ببص على اللي بحبه.. حيث قامت بالرقص على أغنية إنت الحظ للنجم عمرو دياب".

عمر كمال وندى الكامل

حالة من الجدل أثارها المطرب الشعبي عمر كمال بعد إعلان ارتباطه عاطفيا مؤخرًا، وازداد هذا الجدل بعد تداول أخبار تفيد بأنه ارتبط بندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

وعقب تداول كثير من الأخبار حول ارتباط عمر كمال بندى الكامل، تساءل البعض عنها لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياتها وتفاصيل زيجاتها الماضية.

ندى الكامل

تزوجت من الفنان أحمد الفيشاوي لمدة أربع سنوات ثم انفصلت عنه لوجود خلافات بينهما.

ندى الكامل لديها ثلاث بنات وتعمل كسيدة أعمال فى مجالي العقارات والأحذية.

عرفت ندى الكامل بإطلالاتها الجريئة التى كانت تظهر بها مع الفنان أحمد الفيشاوي، ودائما ما كانت تحرص على مشاركته حضور المهرجانات الفنية ويقومان بالتقاط الصور معا على السجادة الحمراء.

 

 

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