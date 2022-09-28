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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: إطلالة صادمة لـ طليقة الفيشاوى فى أحدث ظهور.. منة عرفة: الخيانة سبب انفصالي وفشل علاقاتي العاطفية

صدى البلد

 نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

منة عرفة: الخيانة سبب انفصالي وفشل علاقاتي العاطفية

حلت الفنانة منة عرفة ضيفة على برنامج the blind date show وكشفت عن عدد علاقاتها وارتباطتها العاطفية وهم ثلاث مرات ما بين خطوبة وزواج .

وأوضحت منة عرفة أن سبب المشترك فى الانفصال تعرضها للخيانة.


وصَّى أن يدفن بالساحل الشمالي .. محطات في حياة أحمد رمزي

تحل اليوم الأربعاء، 28 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان الراحل أحمد رمزي، والذى اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية.  

ونستعرض في السطور التالية أبرز المحطات فى حياة أحمد رمزي …

نشأته

ولد أحمد رمزي، في 23 مارس 1930، بالإسكندرية، لأب مصري يعمل طبيبًا هو الدكتور محمود بيومي، وأم إسكتلندية هيلين مكاي، شقيقه الوحيد سار على طريق والده وأصبح طبيبًا، بينما هو درس في مدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، قبل أن يلتحق أيضًا بكلية الطب لكنه تركها بعدما رسب ثلاث سنوات.

التحق أحمد رمزي، بعدها بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه، بعد أن اكتشفته السينما، ولم يكن يفكر في دخول عالم التمثيل، ولكن عندما شاهده المخرج يوسف شاهين رفقة صديقه الفنان عمر الشريف، أقنعه بالتمثيل وقال له إن ملامحه سينمائية.

بدايته الفنية

كان أول أفلام أحمد رمزي "أيامنا الحلوة"، في عام 1955 مع عبدالحليم حافظ وعمر الشريف وفاتن حمامة، ثم توالت مشاركاته وبطولاته في السينما بعد ذلك ووصلت لنحو 120 عملًا، ومن أهم أفلامه "بنات اليوم، 3 نساء، حب إلى الأبد، ثرثرة فوق النيل، تمر حنة، الوسادة الخالية، الخروج من الجنة، عائلة زيزي، شلة المراهقين، شقة الطلبة" وغيرها.

إطلالة صادمة لـ طليقة الفيشاوى فى أحدث ظهور لها .. صور

نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ، وظهرت بإطلالة جريئة صدمت بها متابعيها. 

ورد المطرب عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي ، والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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