أستاذ اقتصاد يوضح تحديات تواجه قطاع الصناعة|فيديو

أوضح الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للتشريع والإدعاء، أن الاعتماد المستندي واجه العديد من المعوقات في عمليات التطبيق، مشيرًا إلى أن تم تحجيمه وحاليًا يتم العمل على الإلغاء، إن الاعتماد المستندي يتوجب توافر بيئة معينة لتطبيقه، فيجيب اختيار التوقيت المناسب وكيفية تطبيقه والمناخ الاقتصادي المطبق فيه ولذلك تدخل الرئيس في هذه الفترة كان مهم وكان به تأكيد وتوجيه لأن هذه الفترة لايجب أن تكون لدى الدولة مشكلات في واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهو قطاع الصناعة.

قال "الإدريسي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" والمُذاع عبري فضائية " صدى البلد"، إن حديث رئيس الجمهورية بشفافية عن كل ما يلمسه المُصنع شئ غاية في الأهمية، موضحًا أن توقف المصانع عن العمل بسبب نقص مستلزمات الإنتاج لا يقتصر على ذلك وحسب وإنما يؤثر على وجود بعض السلع في السوق، بالإضافة إلى زيادة أسعارها بجانب تسريح العمالة وزيادة التضخم وغيرها من المشكلات الأخرى.

وأكد أن قطاع الصناعة لديه مجموعة من التحديات جزء منها مرتبط بمستلزمات الإنتاج بالإضافة لأسعار الطاقة والاجرءات والتراخيص، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بالأمس على أن المؤتمر الاقتصادي فرصة للاستماع لكافة وجهات النظر وعرض الصعوبات والمشكلات، متابعًا أنه يجب أن يحدث تعاون وتكاتف لتخطي هذه المرحلة.

