ياسر إبراهيم نجم الأهلي يشارك متابعيه صورا جديدة عبر إنستجرام

نشر ياسر إبراهيم نجم النادي الأهلي عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر ياسر في الصور من علي البحر أثناء عطلته الصيفية، مرتدياً نضارة شمسية.

وعلي صعيد آخر وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طلب ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي زيادة في قيمة عقده مع النادي بقيمة 20% على عقده القديم مع القلعة الحمراء؛ ليحصل بموجب العقد الجديد على 7 أو 8 ملايين جنيه، مقابل التجديد لمدة 4 مواسم قادمة، خاصة وأنه حصل على أكثر من وعد بتعديل عقده، خلال فترة وجود بيتسو موسيماني المدير الفني السابق.

وواصل محمد فاروق: من المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد ياسر إبراهيم، قبل انطلاق الموسم الجديد لمدة 4 مواسم قادمة، والتوصل لاتفاق قريب في الناحية المالية خاصة أن الأهلي يرغب في منح راتب سنوي 6 مليون جنيه".