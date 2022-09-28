متشتريش موبايل السنادي.. مفاجآت في هاتف iPhone 15 القادم

كشفت بعض التسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية تعمل على طراز iPhone 15 Ultra الجديد الذي سيتم إطلاقه العام المقبل ليحل محل طراز Pro Max، وعلى الرغم من أن إطلاق الهاتف سيحدث بعد عام ، إلا أن التسريبات حول الهاتف قد بدأت بالظهور عبر الإنترنت.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، وفقا للتسريبات سيأتي هاتف Apple iPhone 15 Ultra بكاميرتين أماميتين وسيكون الهاتف الوحيد في سلسلة iPhone 15 الذي يضم كاميرتين أماميتين لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، بينما سيحتوي طراز Pro على مستشعر كاميرا أمامي واحد فقط.

وفي الوقت الحالي ، لا توجد معلومات متاحة حول مستشعر الكاميرا الأمامية الثاني وكيف سيعمل، حيث يمكن أن يكون من أجل التقاط الفيديو المجسم ، أو فقط لدعم مستويات التكبير zoom المختلفة.

مميزات لن تجدها إلا في iPhone 15

أفادت التقارير أيضًا أن هاتف iPhone 15 Ultra سيبدأ بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت ، على عكس طراز Pro الذي سيبدأ بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

وجدير بالذكر أنه من المفترض أن تتبنى الشركة منفذ نوع USB-C على طرازات iPhone 15 العام المقبل، كما سيأتي هاتف iPhone 15 Ultra بتصميم جديد ومحتلف ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان التصميم الجديد سيكون سلسلة هواتف iPhone بأكملها أم لا.

وقيل مؤخرًا أن جميع طرازات سلسلة iPhone 15 ستحتوي على Dynamic Island بدلا من النوتش التقليدية، حيث تقتصر حاليا على هاتفي iPhone 14 Pro و Pro Max.