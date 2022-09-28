تقارير: إصابة مودريتش وغيابه عن الملاعب 10 أيام

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، إصابة الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني.

وبحسب برنامج “ إل تشيرنجيتو” الإسباني، فإن مودريتش عاد اليوم للانتظام في تدريبات نادي ريال مدريد، لكنه شُخص بإصابة عضلية أعلى الفخذ.

وأضاف التقرير بأن مودريتش سيغيب عن الملاعب لمدة تصل 10 أيام بسبب الإصابة.

وأكد التقرير بأن الإصابة لن تحرم لوكا مودريتش من اللحاق بمباراة الكلاسيكو منتصف الشهر المقبل أمام برشلونة بالدوري الإسباني.

وتأهل مودريتش رفقة منتخب بلاده الكرواتي لنصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.