انتشرت الشوادر وغاب المواطنون .. تعرف على أسعار حلوى المولد النبوى بالقليوبية

شهدت محلات بيع حلوى المولد النبوي بمحافظة القليوبية إقبالا متوسطا من المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار عن العام الماضى وتزامن الاحتفال بالمولد النبوى مع بدء العام الدراسى الجديد وشراء مستلزمات المدارس.

جولة داخل محلات بيع حلوى المولد النبوى

من ناحية أخرى قام موقع "صدى البلد" بجولة داخل عدد محلات بيع الحلوى بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ورصد تباين فى الأسعار من مكان لآخر ، وانتشرت شوادر بيع حلوى المولد والتى حرصت على عرض منتجاتها المختلفة ، حيث بدأ كيلو المشكل 50 جنيها مرورا بـ 75 وحتى 95 للفواخر.

الإقبال على الشراء متوسطا للغاية

وقال محمد أبو الخير صاحب أحد المحلات المشهورة لبيع الحلوى أن الاقبال على متوسطا للغاية مقارنة بالسنوات الماضية ، مشيرا الى ان سعر العلبة الكيلو بدأت من 50 جنيها و70 جنيها ، حسب الأصناف والعلبة المشكلة واقراص السمسمية الكيلو بسعر 75 جنيها والملبن 75 جنيها والعلف الحمص 75 جنيها وملبن بالمكسرات والفواخر 90 جنيها.

وأكد أن محلات بيع الحلوى تعانى من الركود هذا العام بسبب عزوف المواطنين عن الشراء فى معظم الأحيان، مضيفا انه بالرغم من ارتفاع بعض أسعار المواد التي يتم تصنيعها حلوى المولد النبوي منها إلا أنه رفع الأسعار نسبة بسيطة لا مراعاة لظروف المواطنين

وقالت دعاء محمد مدرسة: "ده موسم ولازم نشترى الحلاوة لأولادنا لأنها عادات اتربينا عليها من زمان ولازم نعملها حتى لو الأسعار غالية".

طقوس الإحتفال بالمولد النبوى بالقليوبية

وعن طقوس الاحتفال بالمولد النبوى الشريف قالت: "نحتفل بالمولد بشراء الحلوى وتجهيز الاطعمة المختلفة كما نقوم بشراء العرائس للأطفال الصغار.. كل واحد بيمشى على قده المهم يرضى ولاده ويفرحهم وخلاص".

طرح كميات كبيرة من حلوى المولد بالأسواق

من ناحية اخرى تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، والتي يصل عددها الى 1300 مجمع.

وافاد التقرير الوارد الى بضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيه للكيلو الواحد، و145 جنيه ‏للعبوة زنة 2 كجم، و 230 جنيه للعبوة زنة 3 كجم.

واشار ‏التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ‏لتلبية احتياجات المواطنين منها بهذه المناسبة.

كما أكد ان الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من ‏السلع الغذائية ايضاً بتخفيضات تصل الى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجي، واكد توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ ‏من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للارز الحر ايضاً، والسكر ‏بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.‏

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