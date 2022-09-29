عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتشرت الشوادر وغاب المواطنون .. تعرف على أسعار حلوى المولد النبوى بالقليوبية

أحد أصحاب محلات الحلوي
أحد أصحاب محلات الحلوي

شهدت محلات بيع حلوى المولد النبوي بمحافظة القليوبية إقبالا متوسطا من المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار عن العام الماضى وتزامن الاحتفال بالمولد النبوى مع بدء العام الدراسى الجديد وشراء مستلزمات المدارس.

لم تتحمل الفراق.. وفاة طبيبة بمستشفى حميات بنها بعد رحيل شقيقها بساعات

متزوجة من 4 شهور وماتت حاضنة للمصحف.. تفاصيل مفجعة يرويها والد طالبة بنها عن حياتها

جولة داخل محلات بيع حلوى المولد النبوى

من ناحية أخرى قام موقع "صدى البلد" بجولة داخل عدد محلات بيع الحلوى بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية ورصد تباين فى الأسعار من مكان لآخر ، وانتشرت شوادر بيع حلوى المولد والتى حرصت على عرض منتجاتها المختلفة ، حيث بدأ كيلو المشكل 50 جنيها مرورا بـ 75 وحتى 95 للفواخر.

الإقبال على الشراء متوسطا للغاية

وقال محمد أبو الخير صاحب أحد المحلات المشهورة لبيع الحلوى أن الاقبال على متوسطا للغاية مقارنة بالسنوات الماضية ، مشيرا الى ان سعر العلبة الكيلو بدأت من 50 جنيها و70 جنيها ، حسب الأصناف والعلبة المشكلة واقراص السمسمية الكيلو بسعر 75 جنيها والملبن 75 جنيها والعلف الحمص 75 جنيها وملبن بالمكسرات والفواخر 90 جنيها.
وأكد أن محلات بيع الحلوى تعانى من الركود هذا العام بسبب عزوف المواطنين عن الشراء فى معظم الأحيان، مضيفا انه بالرغم من ارتفاع بعض أسعار المواد التي يتم تصنيعها حلوى المولد النبوي منها إلا أنه رفع الأسعار نسبة بسيطة لا مراعاة لظروف المواطنين
وقالت دعاء محمد مدرسة: "ده موسم ولازم نشترى الحلاوة لأولادنا لأنها عادات اتربينا عليها من زمان ولازم نعملها حتى لو الأسعار غالية".

طقوس الإحتفال بالمولد النبوى بالقليوبية

وعن طقوس الاحتفال بالمولد النبوى الشريف قالت: "نحتفل بالمولد بشراء الحلوى وتجهيز الاطعمة المختلفة كما نقوم بشراء العرائس للأطفال الصغار.. كل واحد بيمشى على قده المهم يرضى ولاده ويفرحهم وخلاص".

طرح كميات كبيرة من حلوى المولد بالأسواق

من ناحية اخرى تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية حول طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، والتي يصل عددها الى 1300 مجمع.
وافاد التقرير الوارد الى بضخ كميات كبيرة من حلوى ‏المولد بأسعار تبدأ من 65 جنيه للكيلو الواحد، و145 جنيه ‏للعبوة زنة 2 كجم، و 230 جنيه للعبوة زنة 3 كجم.
واشار ‏التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية ‏لتلبية احتياجات المواطنين منها بهذه المناسبة.
كما أكد ان الشركة القابضة تواصل طرحها للكثير من ‏السلع الغذائية ايضاً بتخفيضات تصل الى 25% بالمجمعات الاستهلاكية عن السوق ‏الخارجي، واكد توافر الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يبدأ ‏من 10.5 لبطاقة التموين، و14.75 للارز الحر ايضاً، والسكر ‏بـ10.5 للمواطن على بطاقة التموين.‏

1cb06282-265c-4202-9165-5dfc07109358
1cb06282-265c-4202-9165-5dfc07109358
92e5b7f6-a958-430c-b2eb-effed79490a7
92e5b7f6-a958-430c-b2eb-effed79490a7
580a58c4-7e0a-429f-9e20-63c7c75b1b72
580a58c4-7e0a-429f-9e20-63c7c75b1b72
bee5d292-d662-4ad2-83b8-410423c65d26
bee5d292-d662-4ad2-83b8-410423c65d26
c4a461aa-907c-41d2-896b-dad9cb4afd69
c4a461aa-907c-41d2-896b-dad9cb4afd69
القليوبية السنوات الماضية وزير التموين ارتفاع الأسعار محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

موضوعات متعلقة

انطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالقوي العاملة في القليوبية

نائب محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والعقارات المخالفة بشبرا الخيمة

قطع الكهرباء عن 5 مناطق بطوخ في القليوبية

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى العبور العام

ترشيحاتنا

كيلو البط بـ 57 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والرومى اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

سعر أعلي أعيرة الذهب اليوم 29-9-2022

بعد ارتفاع ثمنه.. تعرف على أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

تجنب شائعات السوشيال ميديا.. أبرز نقاط تحدث وزير التعليم في مؤتمره الصحفي اليوم

الأهلي يتدخل في قرارات كولر ويطلب إبعاد تاو من مواجهة المنيستري.. فيديو

الدولار يقترب بقوة من الـ20.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخاف من الفضايح.. تعرف على فوبيا كل برج| غير متوقعة

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

فيديو

مصطفى أبو سريع: مش مستعجل على البطولة المطلقة وأنا مش منتميلها.. خاص

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ