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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أماكن رئيسية وحيوية.. تعرف على سبب انقطاع المياه عن أحياء الجيزة الراقية

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب في الجيزة

شهدت العديد من المناطق الرئيسية والحيوية في محافظة الجيزة ومن بينها أحياء الدقي والعجوزة منذ عصر اليوم، انقطاعا لمياه الشرب في العديد من تلك المناطق.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق " الدقي ، العجوزة، بين السرايات ، المهندسين ، شارع الجيزة، شارع النيل.

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انقطاع مياه الشرب بالجيزة

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي أدي إلى توقف المحطة، وجاري العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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