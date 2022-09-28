البحرين ترحب بزيارة شيخ الأزهر وتقدر جهوده في دعم الأخوة الإنسانية

أعلنت مملكة البحرين ترحيبها بزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين لها، في الثالث من نوفمبر القادم، مقدرة جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية.

وأوضح الأزهر، في بيان اليوم، أن زيارة الإمام الأكبر للبحرين، تأتي تلبية لدعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل المملكة البحرينية، للمشاركة في فعاليات ملتقى البحرين "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي يعقد برعاية ومشاركة العاهل البحريني، ومشاركة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وعدد من رموز وقادة الأديان.

وينعقد ملتقى "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، بالتعاون بين مملكة البحرين ومجلس حكماء المسلمين، في الفترة من ٣ إلى ٤ نوفمبر المقبل، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب.