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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة تجارة الشيوخ.. 5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات

السيارات
السيارات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات المجلس الاعلي لصناعة السيارات بعد أن قامت الحكومة بارساله لمجلس الشيوخ لمناقشتة وبناءا عليه قامت لجنة الصناعة بالمناقشة بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير ووافقت على مشروع القانون وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة.

اختصاصات المجلس الاعلي لصناعة السيارات

يهدف المجلس الاعلي لصناعة السيارات وفقا للقانون المقدم من الحكومة للمجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

صناعة السيارات وزير الصناعه موقع صدى البلد لجنة الصناعة الحكومة

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