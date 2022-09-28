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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخفافيش السبب| خوستا-2 فيروس جديد شبيه لـ كورونا يضرب العالم

كورونا
كورونا

عرضت قناة العربية  تقرير فيديو يوضح أن هناك فيروس جديد يضرب العالم يشبه فيروس كورونا.

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وجاء فى الفيديو خلال برنامج تفاعلكم أن روسيا أكدت رصد فيروس جديد يسمى  "خوستا-2" شبيه لكورونا وقادم في الخفافيش ومقاوم لجميع اللقاحات.

 

وقالت مذيعة البرنامج :" فى حنفية فيروسات تضرب عالم، وأن هذا الفيروس قادم من الخفافيش".

 

ما هي تحديات فيروس خوستا 2؟
وجد الباحثون الذين يدرسون فيروس خوستا أن فيروسات خوستا الساربيك تختلف وراثيًا عن السارس البشري من حيث أنها تفتقر إلى ترميز المعلومات الجينية لجينات معينة تقاوم جهاز المناعة وتضعف القدرة المرضية.

ما مدى خطورة هذا الفيروس على البشر؟
يعتقد العلماء أن فيروس خوستا 2، على عكس فيروس كورونا، يفتقر إلى القدرة على إحداث مرض خطير لدى البشر.

ومع ذلك، يمكن أن يصيب الإنسان ويسبب أمراضًا خطيرة، إذا اختلط مع جين كوفيد الذي يسبب فيروس كورونا، وفي مثل هذه الحالة، سيكون معدل انتقاله مشكلة أخرى لمراقبي الصحة.

هل لقاحات الكورونا فعالة ضده؟
وجد العلماء في الدراسة أن اللقاح أو أي أجسام مضادة بشرية تنتجها العدوى لا يمكنها تحييد الفيروس.

هذا مؤشر واضح على أنه لا لقاحات كورونا الحالية ولا الأجسام المضادة المنتجة من الهالة يمكن أن توفر أي درجة من الحماية ضد فيروس خوستا -2.

أعراض فيروس خوستا -2
تم اكتشاف الفيروس حاليًا في روسيا، ولم يتم حتى الآن اكتشاف سوى عدد قليل من حالات الإصابة وشدة الإصابة.

وحتى الآن لا توجد معلومات متاحة حول الأعراض التي تظهر عندما يصيب فيروس خوستا -2 شخصًا.

 

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