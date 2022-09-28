طاقة النواب: مصر تحولت لمصدر ضخم للغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن شهادة شبكة سي إن إن الأمريكية بقدرة مصر علي تحقيق زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 تؤكد نجاح الدولة وتمكنها من وضع بصمة قوية في سوق الغاز العالمي.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي

واكد “حجازي” لـصدي البلد"، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومن ثم تحولت من دولة مستوردة لواحدة من أهم الدول المصدرة لهذا المورد إلى مختلف دول العالم، لافتا الي أن هذه الانجازات ترجع الي هو التوسع في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية الخاص بتداول وتجارة الغاز والتي تخطت 99 اتفاقية، علاوة علي ارتفاع اجمالي القدرة الإنتاجية بمصانع الغاز في إدكو ودمياط.

وأشار عضو لجنة الطاقة، إلى أن الدولة بدأت في سبتمبر 2019 تصدير الغاز المسال وذلك بإنتاج 63 مليار متر مكعب وبإنتاج داخلي 59.6 مليار وتحقيق فائض 3.5 مليار ملي متر، منوها إلى أنه بحلول عام 2021 وصل الإنتاج منه إلى أكثر من 66 مليارا وتحقيق فائض إنتاج 3 مليارات .

وتابع البرلماني: جميع هذه المؤشرات تختلف تماما عن سنوات 2014 و2015 حيث كان الإنتاج 42 مليارا والإستهلاك المحلي 47 مليارا ومن ثم أوجد نسبة عجز 0.2 ، معقبا "يعد هذا التحول دلالة قوية علي جهود الحكومة في هذا الملف بشكل داعم للتنمية".

وحققت مصر زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة أكثر من 13 ضعف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت سي إن إن، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضاعف إنتاج الغاز ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام المالي الماضي.

منذ تولي الرئيس حدثت طفرات قوية بالقطاع، وذلك نتيجة استغلال مصر الارتفاع العالمي لأسعار الغاز لمستويات قياسية، وتشغيل محطتي الإسالة بدمياط وإدكو لتوجيه الغاز المسال إلى الدول الأوروبية لتعويض الغاز الروسي.

وتتبنى مصر استراتيجية تهدف إلى التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وتقوم هذه الاستراتيجية على تنمية الحقول القائمة، وبحث واكتشاف حقول جديدة من خلال إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات في هذا المجال إضافة إلى تطوير شبكة البنية التحتية من موانئ ونقل ومحطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاجها ومن إنتاج الدول المجاورة.

وأرجعت سي إن إن، الزيادة الكبيرة في قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عالميا لمستويات قياسية، عقب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار النفط عالميا.



وذكرت سي إن إن بالعربية، إن مصر استفادت من زيادة سعر الغاز عالميا، حيث عرض على مصر تصدير الغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية في إبريل عام 2020 خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يقل عن السعر الذي تشتري الحكومة به من الشريك الأجنبي في تنمية حقول الغاز، ولذا توقفت مصر عن التصدير وخزنت كميات ضخمة، حتى ارتفع سعر الغاز ليصل إلى 90 دولارا وهو مستوى قياسي في أعقاب زيادة سعر النفط عالميا والحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة إلى استئناف التصدير لاستغلال ارتفاع السعر.

وبحسب وزير البترول طارق الملا، فإن مصر استفادت من الزيادة العالمية في أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال لتعوض جزئيا الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية.

كما وإنه ووفق بيان حكومي، فإن صادرات مصر من الغاز زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.

حلت مصر في المركز الـ19 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، إلى المركز الـ13 عالميًا والثاني أفريقيا عام 2021، وفقا لبيانات شركة بريتيش بتروليم، وتحولت من دول مستوردة للغاز بين أعوام 2015 حتى 2017 إلى الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير في سبتمبر عام 2018.