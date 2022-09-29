عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس دفعة 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات جامعة عين شمس عن خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس دفعة 2022، كما ينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل.

txt

«بنات عين شمس» تعلن بدء تقديم الالتماسات على نتيجة كلية العلوم.. اليوم

txt

معهد البحوث الفلكية يعلن اصطدام مركبة DART مع قمر الكويكب ديدايموس

وحددت كلية الألسن جامعة عين شمس خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس لدفعه 2022 وهي كالأتي:

-يتم تقديم طلب استخراج شهادتين والملف بعد دفع 375ج علي موقع UMS.

-يتم تسجيل الأسم لدي الموظف المختص لاستلام الشهادات للخريج الذي سبق لة سداد 475ج.

-يتم استلام الملف والشهادات بعد 3 أيام عمل سواء للمتقدمين الجدد أو للطلاب الحاصلين علي بيان نجاح ولا يوجد أي استثنائات.

ويتم تسليم الملف والشهادات بعد التأكد من استكمال الآتي:

-سداد مصروفات السنوات الدراسية أو المواد للمتخلفين من سنوات سابقة.

-إثبات محو الامية.

-إثبات التدريب الميداني.

-إثبات التربية العسكرية.

-اخلاء طرف من المكتبة.

والجدير بالذكر تقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلنت كلية الألسن عن 8 برامج مبتكرة متميزة  تطبق فيها  معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية  لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

كلية الألسن جامعة عين شمس
كلية الألسن جامعة عين شمس
خطوات تسليم شهادات التخرج لسن جامعة عين شمس دفعة 2022 السن عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

موضوعات متعلقة

خبير تربوي يطالب بتوفير رعاية شاملة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

لضمان استمرار الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.. خبراء: إجراءات ضرورية لتطوير مواهب ذوي الهمم.. وتوفير رعاية شاملة

خبير تربوي: إجراءات لازمة لاستخراج مواهب ذوي الهمم خلال العملية التعليمية

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2022.. سجل الآن

ترشيحاتنا

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

سعر الذهب اليوم 29-9-2022

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

فيديو

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ