تعرف على خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس دفعة 2022

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات جامعة عين شمس عن خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس دفعة 2022، كما ينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل.

وحددت كلية الألسن جامعة عين شمس خطوات تسليم شهادات التخرج بألسن عين شمس لدفعه 2022 وهي كالأتي:

-يتم تقديم طلب استخراج شهادتين والملف بعد دفع 375ج علي موقع UMS.

-يتم تسجيل الأسم لدي الموظف المختص لاستلام الشهادات للخريج الذي سبق لة سداد 475ج.

-يتم استلام الملف والشهادات بعد 3 أيام عمل سواء للمتقدمين الجدد أو للطلاب الحاصلين علي بيان نجاح ولا يوجد أي استثنائات.

ويتم تسليم الملف والشهادات بعد التأكد من استكمال الآتي:

-سداد مصروفات السنوات الدراسية أو المواد للمتخلفين من سنوات سابقة.

-إثبات محو الامية.

-إثبات التدريب الميداني.

-إثبات التربية العسكرية.

-اخلاء طرف من المكتبة.

والجدير بالذكر تقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلنت كلية الألسن عن 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.