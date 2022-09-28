«بنات عين شمس» تعلن بدء تقديم الالتماسات على نتيجة كلية العلوم.. اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم إعلان نتيجة كلية علوم برامج الساعات المعتمدة على ums وتبدأ الالتماسات من اليوم الأربعاء 28 سبتمبر وحتى الثلاثاء 4 أكتوبر ولن ينظر إلى أى التماس يرد بعد ذلك الموعد .

وأوضحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه قامت بإعداد جدول زمني لاستقبال الطلاب الجدد لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومن التزاحم داخل الكلية .

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد" أن الكلية تبدأ في استقبال الطالبات المرشحات من الثانوية العامة المصرية من المرحلة الثالثة بعد تقليل الاغتراب بالكلية للعام الجامعي الجديد مؤكدا أن اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر سوف نستقبل المرشحين لآداب انتساب والخميس 29 سبتمبر نستقبل تخلفات المرحلة الثالثة.

وكانت قد أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس تعليمات مهمة للطالبات الجدد بشأن قيد الطالبة بالكلية بسهولة وسرعة اتباع التعليمات الآتية:

- دفع المصروفات إلكترونيًا قبل التوجه إلى الكلية على الأقل بـ 24 ساعة.

- الالتزام بالحضور في المواعيد المعلنة لكل شعبة.

- دخول الكلية ببطاقة الترشيح+ بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا.

- الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

- يفضل عدم تواجد ولى الأمر وفى حالة حضوره مع الطالبة يتوجه الى الاستراحة المخصصة لأولياء الأمور عند بوابة أحمد تيسير لحين انتهاء خطوات تسليم الملف.

- تتوجه الطالبة بمساعدة زميلاتها باتحاد الطالبات الى عمل الخطوات التالية بنفس الترتيب:

1- التوجه الى العيادة لعمل الكشف الطبى.

2- الطالبات الملتحقة بأحد الشعب التربوية فقط تتوجه إلى أحد الأقسام التالية بالمبنى الأدبى (قسم علم النفس- قسم مناهج وطرق التدريس- قسم أصول التربية) وقسم تربية الطفل بالمبنى الملحق للطالبة المرشحة بنات (طفولة) عين شمس لعمل المقابلة الشخصية امام لجنة مكونة من عدد من أعضاء هيئة التدريس وتسلم الطالبة استمارة بها نتيجة المقابلة.

3- تتوجه الطالبة الى مدرج 5 لتسليم الملف وبه (شهادة الثانوية العامة الأصلية- شهادة الميلاد الالكترونية- 6 صور شخصية حديثة – بطاقة الترشيح- استمارة الكشف الطبى- طلب الالتحاق بالكلية- استمارة المقابلة الشخصية (طالبات الشعب التربوية فقط) - إفادة بسداد لمصروفات- إقرار بمحو امية عدد 4 أشخاص لطالبات الشعب الأدبية والتربوية).

4- تتوجه الطالبة الى وحدة IT بالمبنى الأدبي لعمل التشعيب (التنسيق الداخلى) وفقًا لرغبة الطالبة وشروط الأقسام.