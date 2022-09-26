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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق بحقوق "انجليزي" جامعة عين شمس .. تعرف عليها

كلية الحقوق
كلية الحقوق

حددت كليات الحقوق بالجامعات الحكومية شروط التحاق الطلاب بالشعب الاجنبية في تنسيق الجامعات 2022 يقبل الطلاب علي الالتحاق بالشعب الأجنبية، وعلى رأسها الشعبة الانجليزية.

شروط الالتحاق بالشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس:-

١– يقبل بالشعبة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ ۰

٢ – العدد المقرر قبوله 600 طالب توزع كالتالي:

* 50 % من شعبة الأدبي بواقع 300 طالب.

* %50 من شعبة العلمي بواقع 300 طالب.

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بالإضافة إلى الشهادات الأجنبية المعادلة والوافدين، على ان يكون الترشيح انتظام وكذلك درجة اللغة الانجليزية ( B ) بواقع ۸۰%.

٣– لا يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة عن ٤٢ درجة بمعدل ٨٤%.

٤– تكون الأسبقية في الالتحاق بالشعبة وفقًا للمجموع الاعتباري ( مجموع الطالب في الثانوية العامة.

بالإضافة إلى درجة اللغة الإنجليزية ) وفي حال التساوي يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلى في اللغة الإنجليزية.

٥– يقبل حالات نقل القيد بشرط أن تنطبق على الطالب شروط الالتحاق بالشعبة للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

٦– الدراسة بالشعبة نظامية ولا تقبل حالات الانتساب نهائيًا.

٧– يقبل المحولون من جامعات أخرى بشرط ان يتم تحويلهم في المواعيد المعلنة بالجامعات وأن يكون الحد الأدنى لمجموع درجات الثانوية العامة مطابق للحد الأدنى لقبول الطالب انتظام بالكلية، وعلى أن يكون ذلك قد تم قبل غلق باب القبول بالشعبة الإنجليزية، ووفقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الشعبة وبشرط أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها منالشهادات الأجنبية في العام الدراسي الحالي ( ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳ ).

۸ – تقبل تحويلات حتى الفرقة الثانية من الكليات المناظرة بشرط أن يكون الحد الأدنى لمجموع درجات الثانوية العامة مطابق للحد الأدنى لقبول الطالب انتظام بالكلية في نفس سنة الالتحاق بالجامعة وكذلك درجة اللغة الإنجليزية وعلى أن يكون الطالب ناجح بدون مواد.

٩ – على الطالب استيفاء الأوراق المطلوبة للالتحاق بالشعبة الإنجليزية بالكلية.

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