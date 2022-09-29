أبو مسلم يفتح النار على قطاع الناشئين بالأهلي:لم يستفد من الخبير الأجنبي

علق أحمد أبو مسلم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، على تعاقدات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الأهلي دعم صفوفه بشكل مميز بداية من قطاع الناشئين بعد التعاقد مع 8 لاعبين من وادي دجلة وصولا إلى تعاقدات الفريق الأول".



وتابع: "عملت لفترة في قطاع الناشئين بوادي دجلة وتدرب تحت يدي عدد من لاعبي الفريق المنضمين حديثا للأهلي، وأؤكد أن مستوهم الفني كبير".



وأكمل :" حاولت عرض بعض اللاعبين على الأهلي خلال فترة تواجدي بوادي دجلة مثل عبدالرحمن السكران".





هجوم عنيف على قطاع الناشئين بالأهلي





وشن أبو مسلم هوما عنيفا على قطاع الناشين بالأهلي قائلا: " هناك قصور بقطاع الناشئين في النادي الأهلي، جميع اللاعبين المميزين في قطاعات الناشئين بالدوري المصري مروا على اختبارات الأهلي ولا يتم اختياراهم للانضمام لصفوف الأحمر".



وتابع: "الأهلي لم يستفد من الخبير التشيكي ميشال بروكيتش، المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي، كماأن وادي دجلة تعاقد مع لاعبي الأهلي السابقين مثل محمد شوقي ورضا شحاتة لقيادة قطاع الناشئين بالنادي، وهذا لم يحدث بالأحمر".



وأكمل: "لا يوجد لاعب سابق مميز بقطاع ناشئين الأهلي سوى شريف عبدالفضيل، وهو بالأساس من أبناء الإسماعيلي، مع كامل احترامي لجميع المدربين الحاليين".



وأتم: "قطاع الناشئين بالزمالك يتواجد فيه جميع اللاعبين المميزين السابقين بالنادي الأبيض، بعكس الأهلي".