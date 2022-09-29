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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل ترويجها.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 15 كيلو حشيش و3 كيلو بانجو

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام  (3 عناصر إجرامية سبق إتهامهم فى قضايا "سرقة - قتل - مخدرات - ضرب" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - ميزان إلكترونى وعدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأدوات لتصنيع وتجهيز مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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