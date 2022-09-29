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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخصائي علاج طبيعي: اندهشت من مستوى لاعبي الأهلي في الاختبارات.. فيديو

صدى البلد


قال الدكتور صلاح عاشور، استشاري العلاج الطبيعي للمنتخب الأولمبي، إن النادي الأهلي نجح في تطبيق الاختبارات الفيزيائية والقياسات العضلية والبدنية التي خضع لها اللاعبون خلال الساعات الماضية.


وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه الاختبارات توضح جاهزية اللاعبين قبل المباريات، مشيرا إلى وجود برنامج للتغذية ولتحديد مواعيد النوم، إضافة إلى تحديد التدريبات التي تناسب اللاعبين وفقا للقياسات الرياضية.

عن مستوى لاعبي الأهلي.. 

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وأكد الدكتور صلاح عاشور، أن لاعبي الأهلي جاهزون جيدًا بعد إجراء القياسات، قائلًا: «اندهشت بمستوى لاعبي الأهلي بعد خضوعهم للقياسات».


وأشار استشاري العلاج الطبيعي، إلى أن الأهلي يستخدم أجهزة عالية الدقة مع اللاعبين، معلقا: «اللاعب كأنه طالع جبل بعد استخدامه الجهاز لمدة 21 دقيقة».


 

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