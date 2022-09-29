مجلس مدينة العريش يستعد للاحتفال بذكرى أعياد أكتوبر المجيدة

قال اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ،شمال سيناء، أنه تم الاستعداد للاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة.. حيث تم تهذيب الأشجار بشوارع المدينه، وتمهيد الشوارع ونظافتها ، وكذا الانتهاء من غرف تصريف الأمطار ، وذلك في إطار استعدادات محافظة شمال سيناء للاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة وتنفيذا لمبادرة "اتحضر للأخضر" والتغيرات المناخية وبتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن الاستعداد للاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيد .



واكد رئيس المجلس ، بأنه جاري العمل بالنصب التذكاري والحديقة المحيطة، وكذا منطقه مسجد القرماني استعداد لافتتاحة المرتقب يوم الجمعة القادم.

تصريف الأمطار



واكد علي أنه تم متابعه تهذيب الأشجار بالشوارع العامة كما أكد علي إدارة الازمات بسرعة الانتهاء من تطهير غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش، حيث تم الانتهاء من ٧٠% من الغرف، وكذا تم الانتهاء من ٧٥%من حجم الأعمال المكلف بها من تهذيب أشجار شارع القرماني ومحيط حديقه الحيوان .



