سمر حمزة: أسعى لتحقيق «الذهب» في أولمبياد باريس.. وجابر يدعمنا باستمرار.. فيديو



علقت سمر حمزة، بطلة مصر في لعبة المصارعة الحرة، على تصدرها للتصنيف العالمي لرياضة المصارعة الحرة.



وقالت سمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " أسعى للفوز بذهبية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس".



وتابعت: "تفاجئت صباح اليوم بتصدري لتصنيف السيدات العالمي بالمصارعة الحرة".



وواصلت: "اليابان أرسلت لي منحة لإقامة معسكر والمران على أرضها وسيتحملون كافة تكاليفهم، وعلمت أنهم يختارون لاعب من كل فئة بالمصارعة".



وأتمت: "كرم جابر يقدم لنا دعم مستمر ويفيدنا بتاريخه الكبير في الأولمبياد وشرف كبير أن أصل لانجازاته".