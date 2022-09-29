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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تُشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالإمارات

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي  (IGCF22)، المُقام بالشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة ٢٨-٢٩ سبتمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة.

ومن المُقرر أن تُلقي وزيرة الثقافة، اليوم الخميس، كلمة خلال المنتدى، بعنوان "مستقبل الاقتصاد الإبداعي.. هل نحن مُستعدون؟"، ويعقب كلمتها، عدد من المشاركات والمداخلات حول النشاطات الإبداعية .

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، يُمثل إحدى المبادرات التي يُنظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بشكل سنوي، لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي، وبلورة منصة موثوقة للتحاور، ومناقشة أفضل الأساليب المُتبعة في الاتصال الحكومي في العالم، للارتقاء بالأداء الحكومي، وأساليب الاتصال بين الحكومات والجمهور، وبناء منظومة فكرية جديدة في هذا المجال، بما يُفيد المؤسسات الحكومية.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مستقبل الاقتصاد الإبداعي حكومة الشارقة

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