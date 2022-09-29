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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية رياضية بنات تنظم المعسكر الصيفي الدولي الثاني بالتعاون مع الجامعة الألمانية

صدى البلد

نظمت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، بالتعاون مع الجامعة الألمانية KIT، المعسكر الصيفي الدولي الثاني، وذلك تحت رعاية الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة. 

 

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جاء ذلك في إطار الدعم الموجه من هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين مصر وألمانيا، ووزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية، وتماشياً مع خطة الدولة مصر2030، والخطة الاستراتيجية بجامعة حلوان.

واستقبلت جامعة حلوان، بالتنسيق بين كلية التربية الرياضية بنات وجامعة كارثلوها الألمانية (KIT) Karlshe Institute fur Technology، وفدا من الطلاب الألمان بالمعسكر الصيفي الدولي الثاني، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بنات للسنة الثانية على التوالي في الفترة من 19 سبتمبر 2022، ويستمر المعسكر حتى 7 أكتوبر 2022.

كما يتم تقديم تدريب متعدد الثقافات خلال المعسكر الصيفي الدولي بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، حيث يركز التدريب على الثقافة المصرية وسماتها المميزة بما تتضمنه كليات جامعة حلوان المتميزة والتي تمثلت في كلية التربية الرياضية - بنات، كلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية، ومركز الطب الرياضي، وذلك من خلال مزيج متنوع وفريد من الأنشطة التي تُبرز الثقافة المصرية بملامحها المميزة.

ويشارك في التدريب العديد من الأساتذة المتميزين من كليات جامعة حلوان المذكورة سابقاً، ومن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان.


 

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